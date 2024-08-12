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День молодежи

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2024
Сухой закон вводят в Башкирии в понедельник
12 августа, 08:34
В День молодежи в Уфе запретят проезд по набережной реки Белой
28 июня, 05:45
День молодежи в Уфе: концерты, граффити и запрет на алкоголь
24 июня, 13:18
В Башкирии вводят «сухой закон»
Ограничение в розничной торговле спиртным связано с государственным праздником, сообщает Председатель Государственного Собрания РБ Константин Толкачев.
24 июня, 06:16
2023
118 выходных: как жители Башкирии будут отдыхать в 2024 году
Подробности сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова.
11 декабря 2023, 13:19
Огороду конец: как скоро резкие заморозки настигнут Башкирию
Неутешительный прогноз погоды на ближайшие три дня публикует Башгидрометцентр
22 июня 2023, 09:34
Стала известна дата, в которую в Башкирии ограничат продажу алкоголя
Запрет на продажу спиртных напитков на территории республики будет действовать в течение одного дня — 24 июня, сообщает пресс-служба Курултая
21 июня 2023, 03:40
Названа единственная дата запрета продажи алкоголя в Башкирии в июне
В Башкирии в связи с переносом празднования Дня молодежи изменится порядок продажи алкогольных напитков в магазинах розничной торговли, сообщает пресс-служба Курултая республики.
30 мая 2023, 07:42
2018
«Когда родился сын, пела ему комсомольские песни»: Жители Башкирии - о юности и ВЛКСМ
29 октября 2018, 09:39
2017
Как в Уфе горожане отмечают День молодёжи
27 июня 2017, 10:40
Уфа готовится ко Дню Молодёжи
23 июня 2017, 10:53

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