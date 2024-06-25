Женщина отсудила ₽250 000 за сломанный позвоночник в Башкирии

Женщина обратилась в суд, заявив, что водитель выбрал небезопасную скорость, а также не учитывал интенсивность движения, особенности ТС и дорожных условий. По словам пенсионерки, от толчка в результате наезда на препятствие сначала её подбросило вверх, далее она почувствовала резкую боль и оказалась на полу автобуса.