Женщина отсудила ₽250 000 за сломанный позвоночник в Башкирии

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Пожилая женщина получила травму спины во время поездки на автобусе ГУП «Башавтотранс». Как уточняет Учалинский районный суд, она повредила позвоночник, когда водитель автобуса резко наехал на «лежачего полицейского». Позднее медики оценили полученные ей травмы как вред здоровью средней тяжести.
Женщина обратилась в суд, заявив, что водитель выбрал небезопасную скорость, а также не учитывал интенсивность движения, особенности ТС и дорожных условий. По словам пенсионерки, от толчка в результате наезда на препятствие сначала её подбросило вверх, далее она почувствовала резкую боль и оказалась на полу автобуса.
В больнице у неё диагностировали перелом одного из позвонков. В своем заявлении женщина указывает на о, что ей пришлось пройти курс лечения в травматологии, а также перенести операцию.
Суд принял решение взыскать с ГУП «Башавтотранс» в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере ₽250000.
Напомним, ранее между пассажирами автобуса в Башкирии завязалась драка из-за разговоров по мобильному телефону. В ответ на сделанное ему замечание мужчина достал нож.