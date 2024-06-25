Застройщик в Башкирии незаконно привлек ₽162 млн для строительства дома

Как считает следствие, обвиняемые, занимавшие на тот момент высокие должности в организациях, приняли решение привлечь денежные средства граждан приобретение жилых помещений в обход требований закона. Речь идет о высотке на ул. Травницкого в городе Белебей. С этой целью обвиняемые вступили в преступный сговор. Всего, по данным прокуратуры, они заключили договоры паенакопления с 83 гражданами. Отмечается, что для этого они привлекли подконтрольную фирму.