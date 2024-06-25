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Застройщик в Башкирии незаконно привлек ₽162 млн для строительства дома

Застройщик в Башкирии незаконно привлек ₽162 млн для строительства дома

25 июня 2024, 04:40
Фото: 1MI
Договоры паенакопления с застройщиком заключили более 80 человек, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Руководителей строительной фирмы из Белебея подозревают в незаконном привлечении средств граждан для строительства в городе нового МКД. По данным надзорного ведомства, на эти цели они привлекли порядка ₽162 млн. Речь идет об ООО «Шкаповнефтестрой-Стронег», «Спецстроймонтаж-Стронег», потребительского кооператива «Развитие».

Как считает следствие, обвиняемые, занимавшие на тот момент высокие должности в организациях, приняли решение привлечь денежные средства граждан приобретение жилых помещений в обход требований закона. Речь идет о высотке на ул. Травницкого в городе Белебей. С этой целью обвиняемые вступили в преступный сговор. Всего, по данным прокуратуры, они заключили договоры паенакопления с 83 гражданами. Отмечается, что для этого они привлекли подконтрольную фирму.

Противоправные действия продолжались до 2020 года. Дом так и не был введен в эксплуатацию, отметили в прокуратуре.

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