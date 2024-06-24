mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Смерть на стройке в Уфе заинтересовала СК

Смерть на стройке в Уфе заинтересовала СК

24 июня 2024, 16:18
Фото: Следком
Жертвой несчастного случая на возводящемся объекте в столице Башкирии стал 20-летний юноша, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагический инцидент случился в городе в воскресенье, 23 июня. Молодой человек работал на стройке по лице Комсомольской. Парень находился на шестом этаже, когда металлическая конструкция не выдержала и свалилась, а вместе с ней — рабочий.

От полученных травм юноша погиб на месте. Прибывшим к месту врачам оставалось лишь констатировать смерть пациента.

Предварительно, на объекте могли быть нарушены правила безопасности — по этому поводу заведено уголовное дело. Сейчас компетентные лица осматривают место происшествия и оправшивают очевидцев, а также руководство. Впереди предстоит судмедэкспертиза.

Скончался единственный выживший при падении люльки в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset стало известно, что в больнице Уфы скончался последний рабочий, пострадавший при падении строительной люльки на улице Менделеева. Жертвами трагедии стали четыре человека.

#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Несчастный случай#Новости Башкирии#Новости Уфы#Инциденты#Гибель#Рабочий
Подпишитесь
Работа для подростков в Уфе, или как получать ₽5000 в день
Сегодня, 07:17
Тушить пожары в Башкирии помогут небеса
Сегодня, 11:04
Мужчину раздавила стена коровника в Башкирии
Сегодня, 10:25
Ветераны СВО в Башкирии станут локомотивами общественной жизни республики
Сегодня, 10:08
Предстоящая неделя будет холодной и дождливой в Башкирии
Сегодня, 09:53
Хабиров назвал сатанинским актом теракт в Дербенте
Сегодня, 09:27