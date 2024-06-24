Смерть на стройке в Уфе заинтересовала СК

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Трагический инцидент случился в городе в воскресенье, 23 июня. Молодой человек работал на стройке по лице Комсомольской. Парень находился на шестом этаже, когда металлическая конструкция не выдержала и свалилась, а вместе с ней — рабочий.
От полученных травм юноша погиб на месте. Прибывшим к месту врачам оставалось лишь констатировать смерть пациента.
Предварительно, на объекте могли быть нарушены правила безопасности — по этому поводу заведено уголовное дело. Сейчас компетентные лица осматривают место происшествия и оправшивают очевидцев, а также руководство. Впереди предстоит судмедэкспертиза.
Ранее Mkset стало известно, что в больнице Уфы скончался последний рабочий, пострадавший при падении строительной люльки на улице Менделеева. Жертвами трагедии стали четыре человека.