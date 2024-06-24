Женщина «сгорела» на работе в Башкирии

Отметим, что в Башкирии это не первый случай, когда граждане по тем или иным причинам погибают при выполнении должностных обязанностей. Так, в июне этого года несколько рабочих сорвались с высоты на стройке многоквартирного дома. Двое из них погибли на месте, за жизнь остальных до последнего боролись медики.