Женщина «сгорела» на работе в Башкирии

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 08:02
ГУП «Башавтотранс» выплатит жительнице Уфы компенсацию в размере ₽800 000. Ранее её мать, работавшая на предприятии контролером, скончалась из-за переработок прямо на рабочем месте. Несчастный случай произошел в марте 2022 года, сообщает «Ъ-Уфа».
По информации издания, изначальная сумма компенсации, затребованной у перевозчика, составляла ₽2 млн. Однако, размер её уменьшили по решению апелляционной коллегии. Суд установил, что предприятие было виновно в несчастном случае.
Как уточняет издание, Ленинский районный суд Уфы принял аналогичное решение. В его мотивировочной части при этом не было указания на прямую причинно-следственную связь между сверхурочной работой умершей и ее смертью.
В ходе расследования было выявлено, что женщину привлекали к сверхурочной работе без её согласия. Она перерабатывала в течение продолжительного периода времени. Количество отработанных часов в несколько раз превосходило установленные нормативы. Так, в 2021 году норма была превышена в 7,5 раз — 900 часов вместо положенных 120.
Отметим, что в Башкирии это не первый случай, когда граждане по тем или иным причинам погибают при выполнении должностных обязанностей. Так, в июне этого года несколько рабочих сорвались с высоты на стройке многоквартирного дома. Двое из них погибли на месте, за жизнь остальных до последнего боролись медики.