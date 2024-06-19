Пьяный автомойщик угнал машину с матерью в Башкирии

В Отдел МВД России по Уфимскому району с заявлением об угоне обратилась женщина 1983 года рождения. Она сообщила, что от автомойки в деревне Шмидтово был угнан автомобиль «Киа». Позже сотрудники Госавтоинспеции обнаружили иномарку на проезжей части. Она была опрокинута на асфальт.