Пьяный автомойщик угнал машину с матерью в Башкирии

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:42
Работник автомойки похитил машину клиента и попал в ДТП. Злоумышленника задержали полицейские Уфимского района.
В Отдел МВД России по Уфимскому району с заявлением об угоне обратилась женщина 1983 года рождения. Она сообщила, что от автомойки в деревне Шмидтово был угнан автомобиль «Киа». Позже сотрудники Госавтоинспеции обнаружили иномарку на проезжей части. Она была опрокинута на асфальт.
— Предварительно установлено, что угонщиком мог стать работник автомойки, 1997 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль чужого авто. Злоумышленник не справился с управлением и совершил ДТП. Во время совершения угона в салоне автомобиля также находилась мать автомойщика, — сообщает детали происшествия пресс-служба полиции Башкирии. — Ранее судимый задержанный раскаялся в содеянном.
Автомойщик арестован, уже возбуждено уголовное дело. Разбитую иномарку, как улику, переместили на специализированную стоянку.