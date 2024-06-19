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Пьяный автомойщик угнал машину с матерью в Башкирии

Пьяный автомойщик угнал машину с матерью в Башкирии

19 июня 2024, 06:39
Фото: freepik.com
Владелица иномарки обратилась с заявлением о пропаже автомобиля, а позже его нашли разбитым, сообщает пресс-служба МВД по Республике Башкортостан.

Работник автомойки похитил машину клиента и попал в ДТП. Злоумышленника задержали полицейские Уфимского района.

В Отдел МВД России по Уфимскому району с заявлением об угоне обратилась женщина 1983 года рождения. Она сообщила, что от автомойки в деревне Шмидтово был угнан автомобиль «Киа». Позже сотрудники Госавтоинспеции обнаружили иномарку на проезжей части. Она была опрокинута на асфальт.

— Предварительно установлено, что угонщиком мог стать работник автомойки, 1997 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль чужого авто. Злоумышленник не справился с управлением и совершил ДТП. Во время совершения угона в салоне автомобиля также находилась мать автомойщика, — сообщает детали происшествия пресс-служба полиции Башкирии. — Ранее судимый задержанный раскаялся в содеянном.

Автомойщик арестован, уже возбуждено уголовное дело. Разбитую иномарку, как улику, переместили на специализированную стоянку.

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