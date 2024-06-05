День рождения с погоней отметили в Башкирии

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
О том, что его автомобиль угнали, 61-летний мужчина узнал от соседей. Они заметили, что в водительском кресле знакомого авто сидит неизвестный человек и решили преследовать его, но безуспешно. Во время погони злоумышленник бросил машину и скрылся.
Как установлено в полиции, за рулем чужого авто оказался 17-летний местный житель. Он признался, что идея об угоне возникла у него во время празднования собственного дня рождения, который он отмечал в компании своих друзей. Будучи нетрезвым, он решил воспользоваться чужим авто, чтобы добраться на нем до центра села. Злоумышленник обратил внимание на оставленные ключи в замке зажигания и решил этим воспользоваться.
Напомним, ранее нетрезвый мужчина в Туймазах угнал автомобиль из-за того, что ему стало лень идти пешком. Он не остановился на угоне и после этого сдал в ломбард найденные в салоне ценности.