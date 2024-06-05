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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 10:18

День рождения с погоней отметили в Башкирии

День рождения с погоней отметили в Башкирии

5 июня 2024, 09:57
Фото: 1MI
Праздник 17-летия превратился в уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

О том, что его автомобиль угнали, 61-летний мужчина узнал от соседей. Они заметили, что в водительском кресле знакомого авто сидит неизвестный человек и решили преследовать его, но безуспешно. Во время погони злоумышленник бросил машину и скрылся.

Как установлено в полиции, за рулем чужого авто оказался 17-летний местный житель. Он признался, что идея об угоне возникла у него во время празднования собственного дня рождения, который он отмечал в компании своих друзей. Будучи нетрезвым, он решил воспользоваться чужим авто, чтобы добраться на нем до центра села. Злоумышленник обратил внимание на оставленные ключи в замке зажигания и решил этим воспользоваться.

Напомним, ранее нетрезвый мужчина в Туймазах угнал автомобиль из-за того, что ему стало лень идти пешком. Он не остановился на угоне и после этого сдал в ломбард найденные в салоне ценности.

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