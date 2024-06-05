День рождения с погоней отметили в Башкирии

Как установлено в полиции, за рулем чужого авто оказался 17-летний местный житель. Он признался, что идея об угоне возникла у него во время празднования собственного дня рождения, который он отмечал в компании своих друзей. Будучи нетрезвым, он решил воспользоваться чужим авто, чтобы добраться на нем до центра села. Злоумышленник обратил внимание на оставленные ключи в замке зажигания и решил этим воспользоваться.