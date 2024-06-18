Пьяного парня искали в реке Белой в Уфе

Подводные течения в реке Белой едва не унесли жизнь 23-летнего парня в Уфе во вторник, 18 июня. По информации ведомства, он решил искупаться во время отдыха с друзьями на берегу водоема. По предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии.