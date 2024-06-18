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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Пьяного парня искали в реке Белой в Уфе

Пьяного парня искали в реке Белой в Уфе

18 июня 2024, 10:28
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы.
Молодой человек рано утром решил выполнить трюк, но не рассчитал силы и оказался во власти течения, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

Подводные течения в реке Белой едва не унесли жизнь 23-летнего парня в Уфе во вторник, 18 июня. По информации ведомства, он решил искупаться во время отдыха с друзьями на берегу водоема. По предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии.

В какой-то момент он нырнул под воду. Далее он всплыл уже на середине реки, где был подхвачен течением. Парень вовремя среагировал и взобрался на один из пролетов технологического моста, где стал ожидать помощь.

Обеспокоенные его исчезновением друзья связались с экстренными службами. Парня вскоре нашли и передали медикам.

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