Пьяного парня искали в реке Белой в Уфе

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Подводные течения в реке Белой едва не унесли жизнь 23-летнего парня в Уфе во вторник, 18 июня. По информации ведомства, он решил искупаться во время отдыха с друзьями на берегу водоема. По предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии.
В какой-то момент он нырнул под воду. Далее он всплыл уже на середине реки, где был подхвачен течением. Парень вовремя среагировал и взобрался на один из пролетов технологического моста, где стал ожидать помощь.
Обеспокоенные его исчезновением друзья связались с экстренными службами. Парня вскоре нашли и передали медикам.