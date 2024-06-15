Эксперты назвали самый популярный пляж Уфы

Всего две недели прошло с официального открытия купального сезона в Башкирии, а пляжи Уфы за это время уже успели посетить порядка трех тысяч человек. Самым популярным местом для пляжного отдыха на данный момент стало озеро «Кашкадан». По данным ведомства, там уже успели отдохнуть порядка одной тысячи граждан.