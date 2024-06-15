Эксперты назвали самый популярный пляж Уфы

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:54
Всего две недели прошло с официального открытия купального сезона в Башкирии, а пляжи Уфы за это время уже успели посетить порядка трех тысяч человек. Самым популярным местом для пляжного отдыха на данный момент стало озеро «Кашкадан». По данным ведомства, там уже успели отдохнуть порядка одной тысячи граждан.
Вместе с тем в республике уже было зарегистрировано несколько случаев утопления. Причем большинство из них происходят на необорудованных для купания местах.
Так, ранее помощь спасателей потребовалась двум иностранным гражданам, находившимся неподалеку от от пляжа «Солнечный». Позднее выяснилось, что вместе с ними у воды был еще один человек. Его поисками занимаются водолазы.