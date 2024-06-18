Мужчина домогался школьниц в троллейбусе в Уфе

Отмечается, что на помощь девочкам пришел один из пассажиров. Он вступил с мужчиной в диалог, тем самым завладев его вниманием. Девочки же, воспользовавшись моментом, вышли из троллейбуса на ближайшей остановке. Вскоре, однако, мужчина заметил это и поспешил за ними. Девочкам, как утверждает тг-канал, едва удалось скрыться.