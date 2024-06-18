Мужчина домогался школьниц в троллейбусе в Уфе

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Находясь в салоне троллейбуса №9, мужчина трогал их за ноги, а также озвучивал непристойные предложения и неприлично выражался, сообщает телеграм-канал «Башкирия Online». Инцидент якобы произошел в этот понедельник, 17 июня.
Отмечается, что на помощь девочкам пришел один из пассажиров. Он вступил с мужчиной в диалог, тем самым завладев его вниманием. Девочки же, воспользовавшись моментом, вышли из троллейбуса на ближайшей остановке. Вскоре, однако, мужчина заметил это и поспешил за ними. Девочкам, как утверждает тг-канал, едва удалось скрыться.
За кадром девочки обсуждают, как им поступить. Одна из них настаивала на том, чтобы выйти на ближайшей остановке, другая предлагала пересесть на другие места. Мужчина же в это время рассуждал перед пассажирами о воспитанности.