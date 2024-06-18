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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 08:06

Мужчина домогался школьниц в троллейбусе в Уфе

Мужчина домогался школьниц в троллейбусе в Уфе

18 июня 2024, 07:45
Фото: 1MI
Предположительно нетрезвый мужчина стал лезть к девочкам в троллейбусе и пытался преследовать их после того, как те вышли, сообщает телеграм-канал «Башкирия Online».

Находясь в салоне троллейбуса №9, мужчина трогал их за ноги, а также озвучивал непристойные предложения и неприлично выражался, сообщает телеграм-канал «Башкирия Online». Инцидент якобы произошел в этот понедельник, 17 июня.

Отмечается, что на помощь девочкам пришел один из пассажиров. Он вступил с мужчиной в диалог, тем самым завладев его вниманием. Девочки же, воспользовавшись моментом, вышли из троллейбуса на ближайшей остановке. Вскоре, однако, мужчина заметил это и поспешил за ними. Девочкам, как утверждает тг-канал, едва удалось скрыться.

Видео: «Башкирия Online»/ Telegram

За кадром девочки обсуждают, как им поступить. Одна из них настаивала на том, чтобы выйти на ближайшей остановке, другая предлагала пересесть на другие места. Мужчина же в это время рассуждал перед пассажирами о воспитанности.

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