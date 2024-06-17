Очаровательные ножки разделили уфимцев

— В свое время в 90-х лютые гаишники останавливали нас, если девушка (или парень) на пассажирском высовывали для проветривания ноги в открытое стекло боковой двери. Был одно время такой понт. Так вот, останавливали и предупреждали, ссылаясь на безопасность. Статьями и пунктами тогда не козыряли, — вспоминает Сергей.