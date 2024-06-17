Очаровательные ножки разделили уфимцев

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Уфимцы в соцсетях активно обсуждают забавный ролик, снятый на городской дороге. Пассажир «ГАЗели» так изнывал или изнывала от жары, что решил ехать в грузовике с высунутыми из окна ногами. Во время движения по оживленной магистрали пассажир энергично помахивал стопами проезжающим мимо автомобилям.
Пользователи соцсетей оценили такой способ спасения от зноя, но их мнения насчет того, насколько вменяемо ведёт себя обладатель очаровательных ножек, разделились:
— В свое время в 90-х лютые гаишники останавливали нас, если девушка (или парень) на пассажирском высовывали для проветривания ноги в открытое стекло боковой двери. Был одно время такой понт. Так вот, останавливали и предупреждали, ссылаясь на безопасность. Статьями и пунктами тогда не козыряли, — вспоминает Сергей.
— Толку в такую жару окна открывать, если воздух горячий, — считает Азамат.
— Надеюсь, это не водитель? — спрашивает Сергей.
— Вот интересно: если высунулись по пояс из люка авто, то штраф и извинения на камеру. Если пятки в окно, то…? Где в ПДД определено, какая часть туловища попадает под штраф? — рассуждает Ловец.