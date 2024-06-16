«Позорище»: пару застали за непотребностями перед торговым центром в Уфе

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
В сети обсуждают необычное видео, снятое у торгового центра «Семья» в Уфе. На его кадрах, девушка сидит на коленях молодого человека и ритмично двигается.
Автор видео посчитал подобное поведение недопустимым в общественных местах и поделился возмущением по этому поводу.
— Позор! Прям на скамейке около ТЦ Семья, — написал он в соцсетях.
Реакция пользователей соцсетей, однако, не было столь однозначной.
— Год семьи, так что комментарии излишние, — пишет Денис.
— Семью делаем В Семье. Рождаемость повысим вместе, — иронизирует пользователь Макс.
Некоторых такое поведение все же возмутило.
— Как животные себя ведут. Штрафовать надо, надолго запомнят, — пишет женщина.
— Как животные, позорище, — возмутился Tany.