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«Позорище»: пару застали за непотребностями перед торговым центром в Уфе

«Позорище»: пару застали за непотребностями перед торговым центром в Уфе

16 июня 2024, 05:59
Фото: 1MI
Видео, снятое в Уфе, вызвало бурную реакцию среди пользователей сети.

В сети обсуждают необычное видео, снятое у торгового центра «Семья» в Уфе. На его кадрах, девушка сидит на коленях молодого человека и ритмично двигается.

Автор видео посчитал подобное поведение недопустимым в общественных местах и поделился возмущением по этому поводу.

Фото: Новости. Уфа Башкортостан/Telegram
— Позор! Прям на скамейке около ТЦ Семья, — написал он в соцсетях.

Реакция пользователей соцсетей, однако, не было столь однозначной.

— Год семьи, так что комментарии излишние, — пишет Денис.

— Семью делаем В Семье. Рождаемость повысим вместе, — иронизирует пользователь Макс.

Некоторых такое поведение все же возмутило.

— Как животные себя ведут. Штрафовать надо, надолго запомнят, — пишет женщина.
— Как животные, позорище, — возмутился Tany.
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