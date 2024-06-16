Как в тропиках: в Уфе установлен новый температурный рекорд

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Абсолютный температурный максимум был перекрыт в субботу, 15 июня. По данным Башгидромета, на станции Уфа-Дёма вчера зафиксировали температуру в +34,3 градуса Цельсия.
Отмечается, что предыдущий рекордный показатель был зафиксирован почти четверть века назад — в 1998 году. Тогда температура воздуха составила +33,9 градуса Цельсия.
В конце весны текущего года рекорд по отрицательной температуре был зафиксирован в Башкирии. Температура воздуха ночью с одном из сел опустилась до -4 градусов. Апрель в этом году же, напротив, выдался очень теплым — в течение нескольких дней в Уфе средняя температура воздуха днем составляла порядка 28 градусов.