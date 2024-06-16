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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Как в тропиках: в Уфе установлен новый температурный рекорд

Как в тропиках: в Уфе установлен новый температурный рекорд

16 июня 2024, 11:02
Фото: 1MI
Жара в Уфе бьет рекорды, сообщает пресс-служба Башгидрометцентра.

Абсолютный температурный максимум был перекрыт в субботу, 15 июня. По данным Башгидромета, на станции Уфа-Дёма вчера зафиксировали температуру в +34,3 градуса Цельсия.

Отмечается, что предыдущий рекордный показатель был зафиксирован почти четверть века назад — в 1998 году. Тогда температура воздуха составила +33,9 градуса Цельсия.

В конце весны текущего года рекорд по отрицательной температуре был зафиксирован в Башкирии. Температура воздуха ночью с одном из сел опустилась до -4 градусов. Апрель в этом году же, напротив, выдался очень теплым — в течение нескольких дней в Уфе средняя температура воздуха днем составляла порядка 28 градусов.

Новый температурный рекорд побит в Уфе
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