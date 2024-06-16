Как в тропиках: в Уфе установлен новый температурный рекорд

В конце весны текущего года рекорд по отрицательной температуре был зафиксирован в Башкирии. Температура воздуха ночью с одном из сел опустилась до -4 градусов. Апрель в этом году же, напротив, выдался очень теплым — в течение нескольких дней в Уфе средняя температура воздуха днем составляла порядка 28 градусов.