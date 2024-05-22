Нашествие медведей в Башкирии: как выжить при встрече с хищником

Спасатели советуют оставаться на месте и громко кричать, призывая на помощь, либо же отступать, медленно пятясь. Медведи также могут испугаться звона металлических предметов и других громких звуков, таких как выстрел ракетой в воздух. Тем не менее, если человек резко визжит от испуга, медведь может воспринимать это как угрозу. Говорить при хищнике стоит спокойным и низким тоном. Нельзя также смотреть зверю в глаза, лучше держите взгляд на его лапах или холке.