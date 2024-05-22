Нашествие медведей в Башкирии: как выжить при встрече с хищником

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
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Для начала, необходимо создать условия, при которых шансы привлечь внимание хищника будут минимальны. Отправляясь в поход, не складывайте продукты в доступных местах, тем более у палатки. Также нельзя разбрасывать объедки и другие пищевые отходы вокруг лагеря — они гарантированно привлекут голодных животных. Вместо этого, сожгите остатки пищи на костре.
Всевозможный шум от людей, музыка, крики и громкие разговоры отпугивают животных в округе, в том числе медведей. Рекомендуется не ходить в одиночку.
Опаснее всего — медведица с детенышами. Она будет разъяренно защищать свое потомство, если вы дадите хоть малейший намек на опасность. Ни в коем случае не приближайтесь к медвежатам. Кроме того, при встрече со взрослыми особями, даже если они не проявляют агрессию, не вздумайте их подкармливать.
— Если свежие следы пребывания медведя, услышали глухое ворчание — медведь уже рядом и знает о вашем присутствии. Медленно и спокойно уйдите в противоположную сторону, лучше туда, откуда пришли, идентифицируйте себя как человека спокойными словами, — гласит памятка МЧС.
Убежать от хищника на открытой местности вы не сможете ни при каких условиях, даже являясь чемпионом мира по легкой атлетике, — медведи способны развить скорость до 60 км/ч. Напротив, убегая, он с большей вероятностью воспримет вас как жертву или добычу.
Постарайтесь выглядеть визуально больше. Зверя может испугать даже развернутый флаг или куртка. Самый удачный вариант — блестящее спасательное покрывало, так как медведи часто боятся блестящих предметов.
Спасатели советуют оставаться на месте и громко кричать, призывая на помощь, либо же отступать, медленно пятясь. Медведи также могут испугаться звона металлических предметов и других громких звуков, таких как выстрел ракетой в воздух. Тем не менее, если человек резко визжит от испуга, медведь может воспринимать это как угрозу. Говорить при хищнике стоит спокойным и низким тоном. Нельзя также смотреть зверю в глаза, лучше держите взгляд на его лапах или холке.
В случае, если медведь двигается в вашу сторону, повысьте голос, но не кричите. Плавно машите руками над головой, медленно начинайте пятиться в сторону, уступая дорогу. Испуганный или удивленный медведь может совершить ложную атаку и резко броситься в вашу сторону.
Крайний случай для спасения — залезть на дерево. Крупные медведи из-за своего веса едва ли сумеют забраться за вами.
В МЧС также рекомендуют обратить внимание на то, с какой стороны идет ветер. Если медведь появился с наветренной стороны — он вас не чует и скорее всего вышел хищник к вам случайно, с большой вероятностью встреча закончится мирно.
В это время годы хищники могут чаще выходить к людям из-за недостатка пищи. Чаще всего к населенным пунктам приближаются именно молодые особи, их могут привлечь свалки и отходы вдоль дорог, а также скот. В поисках, чем поживиться, хищники могут заходить на участки.
Так, на днях случай нападения голодного медведя на животное зафиксировали в Салаватском районе Башкирии — зверь набрел на пасущихся лошадей и напал на скакуна. Животное сумело отбиться от косолапого, но получило глубокие раны.
На днях в лесу Учалинского района с семьей медведей встретился бегун. Спортсмен сперва отпугнул зверей криками и палкой, от чего звери забрались на дерево. Молодой человек последовал их примеру и сам залез на другой ствол. Спортсмен принялся ждать, пока хищники сами его покинут, не переставая истошно орать. Вскоре медведи ушли.
Ранее у национального парка «Башкирия» туристы издалека засняли прогулку медведицы с детенышами. Семья косолапых неспешно шла вдоль леса, после чего заметила издалека лагерь людей и поспешила ретироваться в лес.