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Дикое животное

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Январь
Что происходит с экзотическими животными, если они пережили своих владельцев?
22 января, 13:30
Башкирскими волками займется Бастрыкин
16 января, 08:05
Сентябрь 2024
Видео. Рогатый парад прошел в Башкирии
Семейство лосей было замечено между Стерлибашевским и Миякинским районами, сообщают очевидцы в соцсетях во вторник, 24 сентября.
24 сентября 2024, 15:59
Видео. Законопослушные козлы удивили Стерлитамак
23 сентября 2024, 11:44
Июль 2024
7 удивительных фактов про панд
30 июля 2024, 15:49
Тест: интересные факты про коров, о которых вы скорее не знали
30 июля 2024, 11:10
Как завести говорящего попугая: все, что нужно знать о выборе, уходе и обучении
29 июля 2024, 16:00
Голуби могут видеть сны
29 июля 2024, 15:45
Белые медведи под присмотром: как новая технология спасает животных и людей
29 июля 2024, 15:44
Тест: удивительные факты о животных, которые вы не отгадаете
29 июля 2024, 12:47
Как правильно помогать бездомным животным
29 июля 2024, 12:07
Вторжение макак: приматы держат в страхе всех жителей тайского города
26 июля 2024, 12:00
Секретные разговоры: как слоны общаются друг с другом
25 июля 2024, 16:49
Топ-3 мифа о волках, опровергнутых экспертами
25 июля 2024, 11:21
Можете ли вы найти разницу между ягуаром и леопардом?
25 июля 2024, 10:37
Шимпанзе оказались мастерами быстрой беседы
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Топ-10 самых быстрых животных в мире
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«Кокаиновых акул» обнаружили возле побережья Бразилии
24 июля 2024, 14:30
Почему ленивцы такие медленные? Узнайте самые удивительные факты!
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Скрытые факты о кошках и собаках: как сделать своего питомца счастливым?
23 июля 2024, 16:28

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