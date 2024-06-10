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Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Полицейские задержали зачинщиков массовой драки в Башкирии

Участников массового мордобоя со стрельбой в Стерлитамаке задержали

10 июня 2024, 05:32

Полицейские задержали зачинщиков массовой драки в Башкирии

Правоохранители задержали участников массовой потасовки в башкортостанском Стерлитамаке. Об этом Mkset стало известно от пресс-службы регионального МВД.

Напомним, побоище случилось в прошлые выходные на улице Мира. Кадры жестокого «замеса» двух групп молодых людей ранее облетели местные сообщества в Vk и Telegram-каналы. Автор записи сообщал, якобы одного из участников стычки подстрелили, однако, пострадавший выжил.

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Правоохранительные органы завели уголовное дело о хулиганстве. Предполагаемых зачинщиков увезли в отдел, сейчас их и некоторых очевидцев опрашивают полицейские. Пострадавшие получили помощь в больнице и были выписаны. Конфликт, по утверждениям МВД, случился на бытовой почве.

— Оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются, — добавили в ведомстве.
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