Участников массового мордобоя со стрельбой в Стерлитамаке задержали

Правоохранительные органы завели уголовное дело о хулиганстве. Предполагаемых зачинщиков увезли в отдел, сейчас их и некоторых очевидцев опрашивают полицейские. Пострадавшие получили помощь в больнице и были выписаны. Конфликт, по утверждениям МВД, случился на бытовой почве.