Участников массового мордобоя со стрельбой в Стерлитамаке задержали

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Напомним, побоище случилось в прошлые выходные на улице Мира. Кадры жестокого «замеса» двух групп молодых людей ранее облетели местные сообщества в Vk и Telegram-каналы. Автор записи сообщал, якобы одного из участников стычки подстрелили, однако, пострадавший выжил.
Правоохранительные органы завели уголовное дело о хулиганстве. Предполагаемых зачинщиков увезли в отдел, сейчас их и некоторых очевидцев опрашивают полицейские. Пострадавшие получили помощь в больнице и были выписаны. Конфликт, по утверждениям МВД, случился на бытовой почве.
— Оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются, — добавили в ведомстве.