Москва вмешалась в избиение пенсионера в Башкирии

Нападение на 61-летнего произошло возле жилого дома. Прохожий пристал с претензиями к группе пожилых людей, которые между собой корили его за пьянство. Мужчина вступил в перепалку с тремя пожилыми женщинами и 61-летним оппонентом, которые отдыха ли скамейках у подъезда. Сначала нападавший бросился на старушек, а потом отходил мужчину его же тростью. Всю потасовку записала видеокамера домофона.