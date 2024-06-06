Москва вмешалась в избиение пенсионера в Башкирии

Posted Сегодня, 19:34
Published Сегодня, 19:34
Modified Сегодня, 19:51
Updated Сегодня, 19:51
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по поводу избиения пожилого мужчины в Нефтекамске, сообщает пресс-служба Следкома России.
Нападение на 61-летнего произошло возле жилого дома. Прохожий пристал с претензиями к группе пожилых людей, которые между собой корили его за пьянство. Мужчина вступил в перепалку с тремя пожилыми женщинами и 61-летним оппонентом, которые отдыха ли скамейках у подъезда. Сначала нападавший бросился на старушек, а потом отходил мужчину его же тростью. Всю потасовку записала видеокамера домофона.
Нападавший уже задержан. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Свою вину он признал и раскаялся. От следствия известно, что ранее мужчина не раз привлекался к административной ответственности за пьяные выходки.