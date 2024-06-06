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Published Сегодня, 19:34

Modified Сегодня, 19:51

Updated Сегодня, 19:51

Москва вмешалась в избиение пенсионера в Башкирии

Москва вмешалась в избиение пенсионера в Башкирии

6 июня 2024, 19:34
СК РФ взяло на контроль следственные действия по нашумевшей в регионе драке на лавочке.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по поводу избиения пожилого мужчины в Нефтекамске, сообщает пресс-служба Следкома России.

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Нападение на 61-летнего произошло возле жилого дома. Прохожий пристал с претензиями к группе пожилых людей, которые между собой корили его за пьянство. Мужчина вступил в перепалку с тремя пожилыми женщинами и 61-летним оппонентом, которые отдыха ли скамейках у подъезда. Сначала нападавший бросился на старушек, а потом отходил мужчину его же тростью. Всю потасовку записала видеокамера домофона.

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Нападавший уже задержан. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Свою вину он признал и раскаялся. От следствия известно, что ранее мужчина не раз привлекался к административной ответственности за пьяные выходки.

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