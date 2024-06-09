Массовая драка в Стерлитамаке: возможны жертвы

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Массовая драка мужчин произошла на улице Мира в Стерлитамаке, сообщает автор ролика в Vk. На кадрах видно, что сражение на газоне возле транспортной развязки ведут две группы мужчин. Двое из мужчин на момент начала съемки уже были поражены оппонентами, они лежали на траве лицом в землю. Это не останавливало жестокое избиение. Противники продолжали охаживать их ногами.
Автор ролика сообщает на видео, что одного из лежащих мужчин застрелили, но он еще жив. Потасовка компаний продолжилась на парковке. Там на асфальт повалили троих мужчин. Особой охотой помахать кулаками отличился молодой человек с оголённым торсом.
На этот момент официальных комментариев по драке в Стерлитамаке от силовых ведомств не поступало.