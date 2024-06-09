Массовая драка в Стерлитамаке: возможны жертвы

Массовая драка мужчин произошла на улице Мира в Стерлитамаке, сообщает автор ролика в Vk. На кадрах видно, что сражение на газоне возле транспортной развязки ведут две группы мужчин. Двое из мужчин на момент начала съемки уже были поражены оппонентами, они лежали на траве лицом в землю. Это не останавливало жестокое избиение. Противники продолжали охаживать их ногами.