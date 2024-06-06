В Башкирии завели дело на зачинщика драки с пожилым мужчиной

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Напомним, ранее соцсети облетели кадры жестокого избиения престарелого мужчины тростью после словесной перепалки. Как выяснил Mkset в пресс-службе МВД, зачинщиком драки оказался 61-летний местный житель.
Редакции также стало известно, что задержанный нередко злоупотреблял спиртным и был неоднократно привлечён к административной ответственности.
— В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — гласит сообщение полиции.