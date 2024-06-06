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Posted Сегодня, 17:53

Published Сегодня, 17:53

Modified Сегодня, 17:55

Updated Сегодня, 17:55

В Башкирии завели дело на зачинщика драки с пожилым мужчиной

В Башкирии завели дело на зачинщика драки с пожилым мужчиной

6 июня 2024, 17:53
Фото: Следком
Следователи завели уголовное дело на мужчину, устроившего драку с пожилым жителем Нефтекамска. Дебоширу вменяют статью о хулиганстве.

Напомним, ранее соцсети облетели кадры жестокого избиения престарелого мужчины тростью после словесной перепалки. Как выяснил Mkset в пресс-службе МВД, зачинщиком драки оказался 61-летний местный житель.

Редакции также стало известно, что задержанный нередко злоупотреблял спиртным и был неоднократно привлечён к административной ответственности.

Видео: Следком
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— В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — гласит сообщение полиции.
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