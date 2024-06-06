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Обвиняемого в коррупции проректора выпустили из СИЗО в Уфе

Обвиняемого в коррупции проректора выпустили из СИЗО в Уфе

6 июня 2024, 09:03
Фото: 1MI
Азата Янгирова, проректора УУНиТ по стратегическому развитию, поместят под домашний арест, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Обвиненный во взяточничестве и вымогательстве сотрудник университета находился в следственном изоляторе. Под домашним арестом он пробудет по крайней мере до 22 июля 2024 года.

Вынося данное решение, суд учитывал обстоятельства совершенного преступления, положительные характеристики Янгирова, семейное положение и другие моменты.

Видео: Видео Объединенной пресс-службы судов Башкирии

Как сообщили в региональном управлении СК, Азата Янгирова подозревают во взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, проректор за денежное вознаграждение закрывал глаза нарушения в работе подчиненных.

В конце мая по месту жительства и на рабочем месте силовики провели обыски. В сети также появилось видео с моментом задержания Янгирова. Судя по кадрам видеозаписи, появление правоохранителей на пороге дома стало для него неожиданностью.

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