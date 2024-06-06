Обвиняемого в коррупции проректора выпустили из СИЗО в Уфе

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Обвиненный во взяточничестве и вымогательстве сотрудник университета находился в следственном изоляторе. Под домашним арестом он пробудет по крайней мере до 22 июля 2024 года.
Вынося данное решение, суд учитывал обстоятельства совершенного преступления, положительные характеристики Янгирова, семейное положение и другие моменты.
Как сообщили в региональном управлении СК, Азата Янгирова подозревают во взяточничестве и вымогательстве. По версии следствия, проректор за денежное вознаграждение закрывал глаза нарушения в работе подчиненных.
В конце мая по месту жительства и на рабочем месте силовики провели обыски. В сети также появилось видео с моментом задержания Янгирова. Судя по кадрам видеозаписи, появление правоохранителей на пороге дома стало для него неожиданностью.