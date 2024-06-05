В Башкирии школьницу из мести записали в террористы

По словам подростка, она решила увеличить количество голосов, воспользовавшись «накруткой». За голоса она должна была заплатить, но делать этого не стала. Итогом ей действий стало то, что неизвестный пользователь заявил в полицию о намерениях девочки, которых у неё на самом деле не было.