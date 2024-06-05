В Башкирии школьницу из мести записали в террористы

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
От лица 14-летней школьницы из Уфы неизвестные сообщили об угрозе для посетителей торгового центра. Позже к школьнице и её маме прибыли правоохранители. В ходе беседы выяснилось, девочка была непричастна к поступившему сообщению и, вероятнее всего, пострадала от действий анонимных пользователей сети.
Девочка рассказала, что принимала участие в фотоконкурсах в интернете. Их участники размещали в сети фото, а другие оценивали их. По результатам конкурса победитель получал внимание, повышение существующего в рамках конкурса рейтинга и временами даже денежное вознаграждение.
По словам подростка, она решила увеличить количество голосов, воспользовавшись «накруткой». За голоса она должна была заплатить, но делать этого не стала. Итогом ей действий стало то, что неизвестный пользователь заявил в полицию о намерениях девочки, которых у неё на самом деле не было.
Его личность устанавливается, а с девочкой и её мамой провели профилактическую беседу.