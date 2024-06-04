На место уволенного судьи в Башкирии ищут кандидатов

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Квалификационная коллегия судей Башкирия открыла новые вакансии. В частности, соискателям предлагаются должности судей Верховного суда РБ и заместителя председателя городского суда Нефтекамска.
Напомним, в Башкирии были уволены несколько высокопоставленных сотрудников региональной судебной системы. Примечательно, что все они принимали участие в скандальном судебном процессе над 15-летним подростком.
Костя Носырев — подросток из Уфы, который провел длительное время в СИЗО, колонии и психиатрической лечебнице. Его незаконно осудили по статье о нелегальном обороте запрещенных веществ. Как стало известно позднее, юный возраст обвиняемого в судебной системе игнорировался в течение двух лет. Сам же Костя говорит, что ему сломали жизнь.