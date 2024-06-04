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На место уволенного судьи в Башкирии ищут кандидатов

На место уволенного судьи в Башкирии ищут кандидатов

4 июня 2024, 09:46
Фото: Изображение Midjourney
Вакансия опубликована на сайте Квалификационной коллегии судей РБ.

Квалификационная коллегия судей Башкирия открыла новые вакансии. В частности, соискателям предлагаются должности судей Верховного суда РБ и заместителя председателя городского суда Нефтекамска.

Напомним, в Башкирии были уволены несколько высокопоставленных сотрудников региональной судебной системы. Примечательно, что все они принимали участие в скандальном судебном процессе над 15-летним подростком.

Костя Носырев — подросток из Уфы, который провел длительное время в СИЗО, колонии и психиатрической лечебнице. Его незаконно осудили по статье о нелегальном обороте запрещенных веществ. Как стало известно позднее, юный возраст обвиняемого в судебной системе игнорировался в течение двух лет. Сам же Костя говорит, что ему сломали жизнь.

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