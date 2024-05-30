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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Вооруженного человека заметили на улицах Стерлитамака

Вооруженного человека заметили на улицах Стерлитамака

30 мая 2024, 12:59
Фото: 1MI
Парень шел по улице с предметом, похожим на огнестрельное оружие, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Вооруженного молодого человека заметили очевидцы на улице Гоголя в Стерлитамаке. По их словам, на плече парня свисает предмет, визуально напоминающий огнестрельное оружие.

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, по данному факту организована проверка.

Напомним, весной в Уфе задержали молодого человека, который разгуливал по центре города с ножом в руке. Как было установлено позднее, он находился под воздействием запрещенных веществ. Отмечалось, что при задержании правоохранители вынуждены были применить табельное оружие.

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