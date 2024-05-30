Вооруженного человека заметили на улицах Стерлитамака

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Вооруженного молодого человека заметили очевидцы на улице Гоголя в Стерлитамаке. По их словам, на плече парня свисает предмет, визуально напоминающий огнестрельное оружие.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, по данному факту организована проверка.
Напомним, весной в Уфе задержали молодого человека, который разгуливал по центре города с ножом в руке. Как было установлено позднее, он находился под воздействием запрещенных веществ. Отмечалось, что при задержании правоохранители вынуждены были применить табельное оружие.