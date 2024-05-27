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Кадр задержания проректора УУНиТ

Проректора взяли в трусах с кувалдой в Уфе

27 мая 2024, 06:31
Фото: ФСБ
Кадр задержания проректора УУНиТ
Проректора Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) Азата Янгирова обвиняют в том, что он насколько лет отнимал премии у своих подчиненных в Уфимском университете науки и технологии, сообщает СУ СК РФ по Башкирии.

Как сообщал ранее Mkset, сотрудника вуза задержали силовики. В его квартире и на рабочем месте провели обыски. Следствие утверждает, что на протяжении трех лет до назначения в УУНиТ — с 2020 до 2023 год Янгиров устраивал поборы с подчиненных.

Кадр задержания проректора УУНиТ
Видео: ФСБ

Региональное управление ФСБ обнародовало видеозапись задержания подозреваемого. Силовики с балаклавах и в камуфляже подошли к дому Азата Янгирова рано утром. К коттеджу мужчины они прибыли подготовленными — с гидравлическими ножницами и кувалдой.

Дверь людям в маске открыли быстро, но также мгновенного передумали. Азат Янгиров пытался не пустить силовиков. Не понятно, что его испугало: или то, что к нему пожаловали оперативники ФСБ, или то, что он стоит перед тремя сильными мужчинами с кувалдой в трусах. Представившись и проникнув внутрь, оперативники поставили мужчину к стенке и завели его руки за спиной. Дав ему одеться, Янгирова привезли в здание университета на проведение следственных действий.

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Ранее в Башкирии прошел очередной суд по делу экс-главы Минтранса республики Александра Клебанова. Напомним, чиновник был задержан и уволен 7 мая после коррупционного скандала.

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