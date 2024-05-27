Проректора взяли в трусах с кувалдой в Уфе

Дверь людям в маске открыли быстро, но также мгновенного передумали. Азат Янгиров пытался не пустить силовиков. Не понятно, что его испугало: или то, что к нему пожаловали оперативники ФСБ, или то, что он стоит перед тремя сильными мужчинами с кувалдой в трусах. Представившись и проникнув внутрь, оперативники поставили мужчину к стенке и завели его руки за спиной. Дав ему одеться, Янгирова привезли в здание университета на проведение следственных действий.