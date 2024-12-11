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Обыск

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2024
Участковый продал Башкирию за ₽30`000
11 декабря, 17:18
«Да это пшеница!»: у жителя Башкирии нашли пожизненный запас насвая
23 августа, 13:54
Мужчинам в spa-салоне мяли не только плечи проститутки Нефтекамска
18 июля, 04:52
Обвиняемого в коррупции проректора выпустили из СИЗО в Уфе
6 июня, 09:03
Марксистский кружок в Уфе стал поводом для ареста Сергея Удальцова
14 января, 07:58
2021
Обыски в Минстрое, паштет с чумой и проверка «пыток холодом». Итоги дня в Башкирии
1 февраля 2021, 15:47
2019
Прокуроры нашли нарушения в работе Госстроя Башкирии
7 ноября 2019, 05:33
Известна причина обыска в кабинете замглавы госкомстроя Башкирии
31 октября 2019, 09:13
В Уфе начались обыски в квартире юриста штаба Навального
10 сентября 2019, 08:49
Дома у бывшего вице-премьера Башкирии и других чиновников прошли обыски
19 февраля 2019, 12:16
2018
В администрации Нефтекамска опровергли информацию об обыске в кабинете и.о. главы
20 декабря 2018, 13:01
В Уфе задержали продавца 130 кг насвая
22 мая 2018, 12:50
В мэрии Уфы прокомментировали прошедшие обыски и выемку документов
16 апреля 2018, 15:50
2017
В Уфе прошел обыск в муниципальной «Службе заказчика»
28 июля 2017, 12:09

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