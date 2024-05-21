Житель Башкирии украл хлеб и устроил гонки на угнанной машине

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Согласно оперативной информации, пьяный местный житель праздно слонялся ночью по улице и на пути ему попалась пекарня, тогда он решил ее ограбить, взломал замок и зашел внутрь, там обчистил кассу и набрал хлеба, а на выходе заметил машину, которую хозяин забыл закрыть. Тогда он немного повозился и угнал еще и автомобиль.
Его личность установили с помощью системы «Безопасный город».
Далеко уехать грабитель не смог, а совершил сразу несколько аварий, бросил разбитую машину и ушел домой спать. Полицейские распознали личность подозреваемого и пришли к нему домой, будить лихача с похмельным синдромом.
Задержанный сознался, что угнал автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и совершил ДТП.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.