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Updated Сегодня, 08:13

Житель Башкирии украл хлеб и устроил гонки на угнанной машине

Житель Башкирии украл хлеб и устроил гонки на угнанной машине

21 мая 2024, 08:11
Фото: 1MI
Его нашли на следующее утро спящим у себя дома. сообщает МВД по РБ.

Согласно оперативной информации, пьяный местный житель праздно слонялся ночью по улице и на пути ему попалась пекарня, тогда он решил ее ограбить, взломал замок и зашел внутрь, там обчистил кассу и набрал хлеба, а на выходе заметил машину, которую хозяин забыл закрыть. Тогда он немного повозился и угнал еще и автомобиль.

Его личность установили с помощью системы «Безопасный город».

Далеко уехать грабитель не смог, а совершил сразу несколько аварий, бросил разбитую машину и ушел домой спать. Полицейские распознали личность подозреваемого и пришли к нему домой, будить лихача с похмельным синдромом.

Задержанный сознался, что угнал автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и совершил ДТП.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

#Происшествия#Башкирия#Уфа#Уголовное дело#Суд#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт
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