Житель Башкирии украл хлеб и устроил гонки на угнанной машине

Согласно оперативной информации, пьяный местный житель праздно слонялся ночью по улице и на пути ему попалась пекарня, тогда он решил ее ограбить, взломал замок и зашел внутрь, там обчистил кассу и набрал хлеба, а на выходе заметил машину, которую хозяин забыл закрыть. Тогда он немного повозился и угнал еще и автомобиль.