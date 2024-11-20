Раздали другим, а себе не осталось: в Башкирии растет дефицит вахтовиков

Рейтинг регионов с наиболее острой потребностью в вахтовиках был составлен экспертами известного сервиса по поиску работы hh.ru. Удивительно, что Башкирия, обычно являющаяся поставщиком рабочей силы в другие регионы, теперь сама ищет вахтовиков.