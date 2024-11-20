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Вахта

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Этим мужчинам в Башкирии платят по ₽250`000
20 ноября, 16:43
Полураздетого мужчину задержали в Башкирии при попытке кражи
31 мая, 15:10
Поиски рабочих на месте обвала на руднике «Пионер» в Приамурье прекращены
Поиски, продолжавшиеся порядка двух недель, прекращены из-за риска повторного обвала горной массы и затопления, сообщает РИА со ссылкой на АО «Покровский рудник».
1 апреля, 08:29
Вахтовики из Башкирии все еще остаются под завалами в Амурской области
Вахтовики из Башкирии по-прежнему остаются под завалами рудника в Амурской области. Об этом сообщили в МЧС.
22 марта, 14:47
Отец вахтовика из Башкирии, оказавшегося под завалами камней, высказался о ситуации
Мужчина надеется, что оказавшиеся в под завалами горной породы в Амурской области вахтовики, в числе которых его сын, смогут спастись.
19 марта, 13:21
Пять вахтовиков из Башкирии могли оказаться под завалами рудника в Амурской области
На месте происшествия работают 25 горноспасателей на четырех единицах техники Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
19 марта, 07:25
2023
Счастье работать дома: башкирская компания задолжала вахтовикам десятки миллионов
Количество пострадавших рабочих превысило сотню.
24 ноября 2023, 06:11
Якутский медведь едва не разорвал вахтовика из Башкирии
Также пострадал его коллега — они занимались обустройством скважин.
16 ноября 2023, 07:36
Раздали другим, а себе не осталось: в Башкирии растет дефицит вахтовиков
Рейтинг регионов с наиболее острой потребностью в вахтовиках был составлен экспертами известного сервиса по поиску работы hh.ru. Удивительно, что Башкирия, обычно являющаяся поставщиком рабочей силы в другие регионы, теперь сама ищет вахтовиков.
10 ноября 2023, 11:17
Вахтовик из Башкирии попал в страшное ДТП
18 сентября 2023, 06:33

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