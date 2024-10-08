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Спиртное

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Октябрь
На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды
8 октября, 15:58
Сентябрь
Продажу алкоголя ограничат навсегда в Башкирии
2 сентября, 07:54
Июль
«Пусть Уфа знает своих „Героев“
Агрессивный мужчина устроил потасовку с купольной камерой наблюдения системы безопасности, сообщила жительница Уфы.
15 июля, 19:45
В Башкирии мужчина избил пенсионеров за отказ дать ему спиртное
15 июля, 10:01
Июнь
В Уфе убийцу нашли по камерам магазина
Разыскиваемая два месяца обвиняемая признала вину в совершении преступления после предъявления, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
19 июня, 12:00
Распитие алкоголя в Башкирии едва не закончилось трагедией
15 июня, 13:44
Май
Полураздетого мужчину задержали в Башкирии при попытке кражи
31 мая, 15:10

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