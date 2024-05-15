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Published Сегодня, 09:21

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День рождения закончился угоном и кражей в Башкирии

День рождения закончился угоном и кражей в Башкирии

15 мая 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
После угона злоумышленник еще как минимум сутки ездил на автомобиле по соседнему городу, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В Туймазах мужчина решился на угон отечественной легковушки, чтобы добраться до соседнего города. Кроме того, достигнув до места назначения, он обнаружил в автомобиле дорогостоящие инструменты и сдал их в ломбард. Отмечается, что он был пьян и ранее неоднократно судим.

По предварительным данным, злоумышленник употребил спиртные напитки на праздновании дня рождения в Туймазах, позднее он решил отправиться домой в город Октябрьский, однако пешком идти ему не захотелось. В связи с этим он угнал автомобиль с парковки.

Мужчина не только не бросил угнанный автомобиль, но также решил обследовать багажник, где обнаружил электроинструменты — вместе со своим знакомым они сдали их в ломбард, а полученными деньгами распорядились по собственному усмотрению. Однако, и после этого злоумышленник не спешил расставаться с авто — все с тем же знакомым они катались по району. В какой-то момент машина застряла на бездорожье, после чего автолюбители наконец бросили её.

Злоумышленников вскоре удалось задержать. Они сознались в содеянном. По факту угона возбуждено уголовное дело — расследование продолжается.

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