День рождения закончился угоном и кражей в Башкирии

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
В Туймазах мужчина решился на угон отечественной легковушки, чтобы добраться до соседнего города. Кроме того, достигнув до места назначения, он обнаружил в автомобиле дорогостоящие инструменты и сдал их в ломбард. Отмечается, что он был пьян и ранее неоднократно судим.
По предварительным данным, злоумышленник употребил спиртные напитки на праздновании дня рождения в Туймазах, позднее он решил отправиться домой в город Октябрьский, однако пешком идти ему не захотелось. В связи с этим он угнал автомобиль с парковки.
Мужчина не только не бросил угнанный автомобиль, но также решил обследовать багажник, где обнаружил электроинструменты — вместе со своим знакомым они сдали их в ломбард, а полученными деньгами распорядились по собственному усмотрению. Однако, и после этого злоумышленник не спешил расставаться с авто — все с тем же знакомым они катались по району. В какой-то момент машина застряла на бездорожье, после чего автолюбители наконец бросили её.
Злоумышленников вскоре удалось задержать. Они сознались в содеянном. По факту угона возбуждено уголовное дело — расследование продолжается.