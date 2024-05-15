День рождения закончился угоном и кражей в Башкирии

Мужчина не только не бросил угнанный автомобиль, но также решил обследовать багажник, где обнаружил электроинструменты — вместе со своим знакомым они сдали их в ломбард, а полученными деньгами распорядились по собственному усмотрению. Однако, и после этого злоумышленник не спешил расставаться с авто — все с тем же знакомым они катались по району. В какой-то момент машина застряла на бездорожье, после чего автолюбители наконец бросили её.