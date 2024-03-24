Жительница Башкирии 6 раз выстрелила в знакомого, укравшего у неё 3 000 рублей

Инцидент произошел 27 августа в селе Бижбуляк. В гости к местной жительнице пришел её знакомый — мужчина был в нетрезвом состоянии. Женщина ненадолго оставила гостя без внимания, тот решив воспользоваться моментом, попытался украсть деньги из её кошелька. Заметив это, она потребовала положить их на место, но мужчина отказал, заявив, что ему нужны деньги на водку, при этом он сильно ущипнул её за ногу.