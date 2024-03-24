Жительница Башкирии 6 раз выстрелила в знакомого, укравшего у неё 3 000 рублей

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Инцидент произошел 27 августа в селе Бижбуляк. В гости к местной жительнице пришел её знакомый — мужчина был в нетрезвом состоянии. Женщина ненадолго оставила гостя без внимания, тот решив воспользоваться моментом, попытался украсть деньги из её кошелька. Заметив это, она потребовала положить их на место, но мужчина отказал, заявив, что ему нужны деньги на водку, при этом он сильно ущипнул её за ногу.
Женщина решила напугать его пневматической винтовкой марки «Байкал», которую ей подарил муж на день рождения. Она пыталась убедить пострадавшего вернуть деньги, но безуспешно. Разозлившись, она выстрелила в него, однако последний никак не отреагировал на выстрелы, сидел без реакции. Она выстрелила в него еще 5-6 раз в область туловища.
После выстрелов подсудимая увидела на его животе слабые кровоподтеки, позвонила их общему знакомому, с которым они обработали раны, перевязали, предложили отвезти в больницу или вызвать скорую, но он отказался. Позднее стало известно, что мужчина умер в Бижбулякской ЦРБ от проникающих ранений передней поверхности грудной клетки справа и живота.
Приговором межрайонного суда женщина признана виновной. Суд учёл явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления в ходе предварительного следствия, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка — инвалида, престарелых родителей — инвалидов, аморальное поведение потерпевшего, явившегося поводом для преступления, положительную бытовую характеристику, наличие места работы, отсутствие фактов привлечения к уголовной, административной ответственности и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно.
Приговор в законную силу не вступил.