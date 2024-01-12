mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Министерство транспорта Башкирии вынуждено выделило 3 автобуса для Инорса

«Незначительные отклонения»: Чиновники остались довольны работой автобусов в Инорсе

12 января 2024, 08:52
Фото: mkset.ru

Министерство транспорта Башкирии вынуждено выделило 3 автобуса для Инорса

Однако, дополнительные автобусы все-таки выделили. Жители микрорайона жаловались на то, что с каждым годом выехать из Инорса становится сложнее.

Возмущения граждан и недовольство Радия Хабирова привели к тому, что министерство транспорта вынуждено было проверить работу автобусов в Инорсе.

О жалобах уфимцев на транспортную ситуацию в Инорсе мы писали вчера. Население микрорайона увеличивается за счёт новых жилых комплексов, а автобусов и маршруток, которые могли бы обслуживать, не прибавляется.

Проблемное место: Жители Уфы недовольны транспортной ситуацией
Узнать подробнее

В минтрансе рассказали, что 11 января с 7 до 9 утра заместитель руководителя ведомства Руслан Гарипов вместе с сотрудниками ЦУР, замгендиректора «Башавтотранса» Алексеем Васюрой и представителями компаний-перевозчиков посетил остановки Инорса. Они фиксировали интервалы движения и наполняемость автобусов на остановках. Всё, что смогла заметить делегация, это «небольшие отклонения от расписания маршрутов». По их мнению, причина аварии заключается в ДТП на улице Сельской Богородской. Наполняемость автобусов не превысила 3-4 балла.

Однако власти всё-таки вынуждены были добавить для некоторых маршрутов, обслуживающих пассажиров из Инорса, несколько автобусов. Так, маршрут №74 «Башавтотранса» получил 2 автобуса, а маршрут №167 фирмы «Автомиг» — 1 автобус.

Глава Башкирии заявил, что во время его пребывания в Бирске к нему обратились две уфимки, попросившие его привести в порядок транспорт в Инорсе.

Радий Хабиров упрекнул Ратмира Мавлиева за проблемы с общественным транспортом в Уфе
Узнать подробнее
#Город#Уфа#Дороги#Транспорт#Башавтотранс#Идэль Гумеров#Минтранс
Подпишитесь
Из-за нерасчищенных дорог жители Уфы на сутки лишатся автобуса до больницы
Вчера, 09:56
«Под моим именем»: министр труда и семьи Башкирии вновь стала жертвой мошенников
Вчера, 11:47
Новым мэром Белорецка стал чиновник из соседней области
Вчера, 10:40
Вахтовик из Перми попал в рабство в уфимском работном доме
10 января, 11:44
В Уфе закрывается резиденция Деда Мороза
10 января, 08:22
Надвигающиеся на Башкирию холода могут принести с собой пожары
5 января, 07:08