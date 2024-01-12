«Незначительные отклонения»: Чиновники остались довольны работой автобусов в Инорсе

В минтрансе рассказали, что 11 января с 7 до 9 утра заместитель руководителя ведомства Руслан Гарипов вместе с сотрудниками ЦУР, замгендиректора «Башавтотранса» Алексеем Васюрой и представителями компаний-перевозчиков посетил остановки Инорса. Они фиксировали интервалы движения и наполняемость автобусов на остановках. Всё, что смогла заметить делегация, это «небольшие отклонения от расписания маршрутов». По их мнению, причина аварии заключается в ДТП на улице Сельской Богородской. Наполняемость автобусов не превысила 3-4 балла.



Однако власти всё-таки вынуждены были добавить для некоторых маршрутов, обслуживающих пассажиров из Инорса, несколько автобусов. Так, маршрут №74 «Башавтотранса» получил 2 автобуса, а маршрут №167 фирмы «Автомиг» — 1 автобус.