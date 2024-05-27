«Уфанет» потребовали передать государству

— «Уфанет» обеспечивает интернет и связь во множестве регионов. Два ключевых акционера не просто сбежали из России после начала СВО, продолжив контролировать телеком-оператора. <Один из акционеров> еще и начал распространять антироссийские фейки. <Акционеры> попытались согласовать с ФАС продажу пакета акций, против чего я и выступаю — доход от такой сделки должен быть обращен в доход государства, — написал Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.