«Уфанет» потребовали передать государству

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн потребовал от Федеральной антимонопольной службы вмешаться в планы продажи одного из основных провайдеров Башкирии — компании «Уфанет». Об этом парламентарий сообщил в своих социальных сетях. Причина требования Александра Хинштейна — риск нарушения закона о стратегических предприятиях. По данным парламентария, бенефициары «Уфанет» имеют двойное гражданство — не только России, но также Австрии и Кипра.
— «Уфанет» обеспечивает интернет и связь во множестве регионов. Два ключевых акционера не просто сбежали из России после начала СВО, продолжив контролировать телеком-оператора. <Один из акционеров> еще и начал распространять антироссийские фейки. <Акционеры> попытались согласовать с ФАС продажу пакета акций, против чего я и выступаю — доход от такой сделки должен быть обращен в доход государства, — написал Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Александр Хинштейн не только требует от ФАС России заблокировать продажу 60% акций «Уфанет», которые принадлежат бизнесменам с двойным гражданством, но и национализировать предприятие как стратегически важный актив. С этим требованием парламентарий обратился в Генеральную прокуратуру России.
Владельцы ценных бумаг, в свою очередь, уверяют в своих заявлениях в СМИ, что не планировали продавать доли.
Ранее Mkset разбирался в ситуации вокруг «Уфанет».
«Уфанет» утверждает, что работает в Башкортостане, Татарстане, Марий Эл, Оренбургской, Московской, Нижегородской и Рязанской областях. Существует с 1996 года. Экспансию в регионы из Башкирии начал в «нулевые». Согласно открытым данным, провайдер обслуживает более 600 населенных пунктов разной величины.