Депутат Хинштейн: «Уфанет» нужно изъять в пользу государства

Речь в публикации Хинштейна идет о Марате Ахметшине и Марате Фаттахове. Парламентарий указал на то, что они владеют 59,8% акций компании. При этом депутат заявил об антироссийской позиции предпринимателей и их эмиграции в Австрию и Кипр.