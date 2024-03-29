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Депутат Хинштейн: «Уфанет» нужно изъять в пользу государства

Депутат Хинштейн: «Уфанет» нужно изъять в пользу государства

29 марта 2024, 07:47
Фото: Александр Хинштейн/Vk
Александр Хинштейн выступил с инициативой об изъятии в пользу государства компании «Уфанет». В своем телеграм-канале депутат Госдумы сослался на данные МВД об иностранном гражданстве ключевых акционеров оператора.

Речь в публикации Хинштейна идет о Марате Ахметшине и Марате Фаттахове. Парламентарий указал на то, что они владеют 59,8% акций компании. При этом депутат заявил об антироссийской позиции предпринимателей и их эмиграции в Австрию и Кипр.

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«Эмигранты с подобной гражданской позицией не должны в сегодняшних условиях контролировать стратегические предприятия. Как и иностранцы в принципе. Это прямая угроза для нашей национальной безопасности! Тем более, что „Уфанет“ не только обеспечивает интернет и связь во множестве регионов, но и владеет рядом кабельных телеканалов. А это еще и вопрос идеологии», — написал Хинштейн.

Со слов парламентария, он собрал все необходимые документы и подготовил обращение в Генпрокуратуру.

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#Политика#Экономика#Уфа#Госдума#Национализация#Уфанет
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