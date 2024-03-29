Депутат Хинштейн: «Уфанет» нужно изъять в пользу государства

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Речь в публикации Хинштейна идет о Марате Ахметшине и Марате Фаттахове. Парламентарий указал на то, что они владеют 59,8% акций компании. При этом депутат заявил об антироссийской позиции предпринимателей и их эмиграции в Австрию и Кипр.
«Эмигранты с подобной гражданской позицией не должны в сегодняшних условиях контролировать стратегические предприятия. Как и иностранцы в принципе. Это прямая угроза для нашей национальной безопасности! Тем более, что „Уфанет“ не только обеспечивает интернет и связь во множестве регионов, но и владеет рядом кабельных телеканалов. А это еще и вопрос идеологии», — написал Хинштейн.
Со слов парламентария, он собрал все необходимые документы и подготовил обращение в Генпрокуратуру.