Новый взгляд на конфликт в «Уфанете»

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Напомним, в марте депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале выступил с инициативой об изъятии в пользу государства компании «Уфанет», сославшись на данные МВД об иностранном гражданстве ключевых акционеров оператора. Также, весной была зарегистрирована массирования хакерская атака на серверы компании — самая масштабная за последние 10 лет в истории «Уфанет», по словам представителей компании.
В попытке найти информацию, которая могла бы дополнить сюжет, редакция Mkset обратилась к открытым источникам информации. Так, в картотеке Арбитражного суда были обнаружены дела, так или иначе связанные с ситуацией и добавляющие новую точку зрения.
В частности, по материалам дела А07-31004/2023 (есть в распоряжении редакции) представитель Артура Хазигалеева Рафаил Хазигалеев не первый месяц пытается добиться от компании копий документов. Согласно иску, акционеры компании взяли займы на общую сумму 1,03 млрд руб.: Марат Фаттахов — 420 млн руб., Марат Ахметшин — 420 млн руб., ООО «УфанетИнвест» в лице Искандера Бахтиярова — 190 млн руб. Также в материалах фигурирует договор купли-продажи нежилого помещения общей площадью 348,9 квадратных метров, заключенный между компанией и Маратом Ахметшиным.
Согласно материалам другого дела А07-43404/2023, с членов совета директоров АО «Уфанет» в пользу компании пытаются взыскать убытки общей суммой в 1,53 млрд руб. Причина в том, что Марат Ахметшин, Марат Фаттахов, Искандер Бахтияров, Ольга Новак и Ильдар Файзуллин как члены совета директоров одобрили совершение этих сделок на сумму 1,03 млрд руб. Более того, ими было принято решение о привлечении дополнительных заемных средств под более высокие проценты на сумму 500 млн. руб. под 20% годовых. Была проведена экспертиза, согласно которой сделан вывод: большинство показателей финансового положения «Уфанета» имеет неудовлетворительные значения, которые свидетельствуют о неустойчивом финансовом положении компании, поэтому сделки, направленные на отвлечение из оборота наиболее ликвидных активов — денежных средств, без должного обеспечения их возврата, при имеющихся непогашенных обязательствах, приведет к ухудшению финансового положения общества, к снижению его платежеспособности.
Редакция Mkset обратилась за комментарием к одному из истцов — представителю акционера АО «Уфанет» Рафаилу Хазигалееву. По его словам, в 2023 году акционеры Марат Ахметшин, Марат Фаттахов и «УфанетИнвест» в лице Искандера Бахтиярова выдали себе займы в размере 1,03 млрд рублей при прибыли 800 млн руб. в год, которые не были ничем обеспечены — решение о выдачи займов принимались при наличии 6,2 млрд руб. непогашенных заемных средств. Кроме того, были подписаны новые договоры на получение кредитов под более высокий процент, чем у займов.
— Вместо того, чтобы понизить тело кредита или инвестировать в новые направления, наиболее ликвидные денежные средства направляются на непонятные займы иностранным акционерам — Ахметшину и Фаттахову — и менеджменту, которые к тому же приняли решение не выплачивать дивиденды. Мы считаем, что это сговор акционеров с целью вывода денег за границу, поскольку они являются иностранными гражданами — это подтверждено МВД России — и не могут вывести дивиденды из страны, в отличие от займов. При этом последнего акционера они планируют оставить ни с чем. Мы не понимаем, почему Искандер Бахтияров после выдачи займов себе и другим акционерам пытается скрыть как этот факт, так и факт гражданства Марата Ахметшина и Марата Фаттахова.
По словам Рафаила Хазигалеева, компания уже восемь месяцев не может предоставить документацию по займам ни акционеру, который вправе знать о сделках, ни члену совета директоров, а судебные слушания затягиваются со стороны компании.
— Если там все чисто, то почему им просто не предоставить документы по этим займам? Акционер не знает, что происходит с компанией, поэтому он обратился в арбитражный суд, чтобы предъявить убытки к членам Совета директоров компании по этим займам. Ликвидные средства «Уфанета» направляются на займы, но учитывая, что ключевая ставка Центробанка повышалась с августа 2023 года, эти займы не приносили выгоды. «Уфанет» платит банкам большие суммы в виде процентов за пользование займом: чем больше тело кредита, тем больше процент, то есть неэффективное управление налицо. Подчеркну, что мы предъявляем убытки в лице АО «Уфанет», то есть возврат денежных средств будет осуществляться на счета компании, а не истца, мы боремся за будущее «Уфанета», чтобы компания не обанкротилась. В наших интересах развивать бизнес в России, а цель иностранных акционеров, по-видимому, вывести деньги за границу. Искандер Бахтияров публично обвиняет Артура Хазигалеева в разграблении, при том что Артур Хазигалеев вложил большие деньги в развитие компании и много лет не то что не брал займы, но и не получал дивиденды, давая компании развиваться, — подчеркнул Рафаил Хазигалеев.
Рафаил Хазигалеев подчеркивает, что по мнению акционера члены совета директоров попытались полностью исключить Артура Хазигалеева из процесса управления компанией. В частности, он считает, что кандидатура Хазигалеева в Совет директоров была отклонена на ежегодном собрании акционеров «Уфанета» 8 апреля 2024 года именно по этой причине. В связи с этим в арбитражный суд были направлены иски А07-8557/2024 и А07-3120/2024.
— На наш взгляд, сейчас в членах совета директоров нет акционера, защищающего интересы компании. Дивиденды снова решено не выплачивать. За неделю до собрания акционеров и исключения из управления были приняты решения о новых кредитах на сумму 1 млрд рублей, а самое главное — было принято решение о разрешении генеральному директору Искандеру Бахтиярову отчуждать имущество АО «Уфанет» на произвольную сумму. Сколько осталось до банкротства АО «Уфанет», благодаря решениям Ахметшина, Фаттахова и гендиректора Бахтиярова и какие цели они преследуют? — прокомментировал Рафаил Хазигалеев.
Редакция продолжает следить за развитием событий вокруг АО «Уфанет».