Новый взгляд на конфликт в «Уфанете»

Согласно материалам другого дела А07-43404/2023, с членов совета директоров АО «Уфанет» в пользу компании пытаются взыскать убытки общей суммой в 1,53 млрд руб. Причина в том, что Марат Ахметшин, Марат Фаттахов, Искандер Бахтияров, Ольга Новак и Ильдар Файзуллин как члены совета директоров одобрили совершение этих сделок на сумму 1,03 млрд руб. Более того, ими было принято решение о привлечении дополнительных заемных средств под более высокие проценты на сумму 500 млн. руб. под 20% годовых. Была проведена экспертиза, согласно которой сделан вывод: большинство показателей финансового положения «Уфанета» имеет неудовлетворительные значения, которые свидетельствуют о неустойчивом финансовом положении компании, поэтому сделки, направленные на отвлечение из оборота наиболее ликвидных активов — денежных средств, без должного обеспечения их возврата, при имеющихся непогашенных обязательствах, приведет к ухудшению финансового положения общества, к снижению его платежеспособности.