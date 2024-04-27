2024 — год экстремальных погодных условий: от жары до холода, от пожара до наводнений

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
Согласно отчету, подготовленному Всемирной метеорологической организацией и европейской службой по изменению климата «Коперник», прошлый год стал рекордно жарким среди всех лет наблюдений, а Европа оказалась самым быстро нагревающимся континентом.
Ученые сообщают, что средняя температура в 2023 году превышала доиндустриальный уровень на 1,45°C. Что в свою очередь привело к увеличению числа смертей от жары в Европе на 30% за последние два десятилетия. Это также вызвало экстремальные погодные условия, включая пожары и наводнения. Из-за способности теплой атмосферы удерживать больше влаги, наблюдаются более сильные ливни, что привело к увеличению осадков в Европе на 7% по сравнению с обычными показателями.
Справка: Программа «Коперник» предоставляет ежемесячные и сезонные прогнозы на основе обширных данных, собранных с помощью спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру. Совместно с Европейским космическим агентством (ESA) она получила финансирование в размере 16 миллиардов евро от властей ЕС для предоставления точных прогнозов изменения климата. Нынешний отчет был подготовлен впервые совместно с Всемирной метеорологической организацией, подразделением ООН, участвующим в этом проекте.
«Ряд событий 2023 года застали научное сообщество врасплох из-за своей интенсивности, внезапности, масштабов и продолжительности», — подчеркнул директор службы «Коперник» Карло Буонтемпо.
В прошлом году Словения и Греция столкнулись с катастрофическими стихийными бедствиями: наводнения затронули 1,5 миллиона человек, а в Греции произошел самый разрушительный лесной пожар в истории, охвативший площадь в 960 квадратных километров.
В 2023 году некоторые регионы Испании, Франции, Италии и Греции столкнулись с продолжительным периодом экстремальной жары, когда «ощущаемая» температура достигала 46 градусов Цельсия на протяжении до десяти дней подряд. В таких условиях необходимо принимать срочные меры для предотвращения теплового удара и защиты жизни и здоровья людей.
В июле 2023 года в некоторых провинциях Италии было зафиксировано на 7% больше смертей, чем обычно. Согласно информации агентства Reuters, среди погибших был 44-летний мужчина, который работал над дорожной разметкой в городе Лоди на севере страны — из-за жары он потерял сознание и скончался.
Особенно беспокойство вызывает распад альпийских ледников, поскольку за два года (2022-2023) они потеряли 10% своего объема. Это вызывает опасения относительно будущего горнолыжного туризма в регионе Альп.
Когда мы говорим о причинах катаклизма, вызванного невероятной жарой в прошлом году, стоит обратить внимание на два ключевых фактора: антропогенные и природные. Эти два мощных игрока на мировой арене климатических изменений взаимодействуют друг с другом, создавая непредсказуемые и порой разрушительные последствия.
Антропогенные факторы — это воздействие человеческой деятельности на окружающую среду. Главным злодеем здесь являются парниковые газы, такие как углекислый газ, метан и закись азота. Они накапливаются в атмосфере и создают парниковый эффект, удерживая тепло и приводя к глобальному потеплению. Это не просто научные термины — это реальность, которую мы можем наблюдать на наших глазах: таяние ледников, повышение уровня моря и, конечно же, невероятная жара.
Однако, не стоит забывать и о природных факторах. Один из них — Эль-Ниньо. Это явление, которое происходит в экваториальной части Тихого океана и характеризуется повышением температуры поверхностного слоя воды. Эль-Ниньо может вызывать необычно сильные дожди и наводнения в одних регионах и засухи и пожары в других. В прошлом году Эль-Ниньо сыграл свою роль в создании невероятной жары, усугубив ее эффекты.
Интересно отметить, что ученые, которые раньше настаивали на исключительной роли человеческой деятельности в глобальном потеплении, теперь признают, что не понимают до конца механизмы изменения климата. Это означает, что наши прогнозы и предсказания не всегда точны. Вот почему 2023 год стал настоящим сюрпризом — он оказался еще более жарким, чем мы могли предположить.
Таким образом, причины катаклизма, вызванного невероятной жарой, лежат в сложном взаимодействии антропогенных и природных факторов. Мы не можем игнорировать ни один из них, и только совместными усилиями и более глубоким пониманием механизмов климатических изменений мы сможем найти пути к их смягчению и предотвращению будущих катастроф.
Нет, с морозами нам еще далеко до прощания! Несмотря на то, что глобальное потепление делает зимы в некоторых регионах короче и менее суровыми, полюса Земли продолжают нагреваться быстрее, чем остальная часть планеты. И это может привести к непредсказуемым и порой экстремальным последствиям.
Представьте себе полярный вихрь — это пояс ветров, который обычно удерживает холодный воздух в Арктике. Но вот что интересно: под воздействием глобального потепления полярный вихрь может стать менее стабильным и разомкнуться. Именно такое явление произошло в феврале 2021 года, когда Техас был охвачен рекордными холодами.
Когда полярный вихрь разомкнулся, холодный воздух из Арктики проник на большую часть территории США, вызвав необычайно низкие температуры и сильные снегопады. Это стало настоящим шоком для местных жителей, которые не были готовы к такому экстремальному погодному явлению.
Представьте себе мир, где засухи и ливни становятся обычным делом, а температуры поднимаются на новые рекордные отметки. Это не фантастика, это прогнозы на 2024 год, основанные на последних исследованиях климатологов.
Европа, которая уже столкнулась с рядом экстремальных погодных явлений, таких как наводнения и паводки, готовится к еще более жестоким испытаниям. Климатологи предупреждают, что континенту грозит потепление на 3 градуса по Цельсию, что вдвое превышает среднемировой показатель. Это означает, что засухи, лесные пожары и жара станут еще более частыми и интенсивными.
Однако, это еще не все. 2024 год будет вторым годом очередного цикла Эль-Ниньо, который обычно сопровождается еще более экстремальными погодными условиями. Это может привести к засухам в регионах, где раньше было достаточно осадков, и наоборот, к наводнениям в местах, где их раньше не было. Такие изменения погоды будут иметь серьезные последствия для сельского хозяйства и экономики в целом.
Вот что интересно: с середины XIX века, когда мы начали вести точные записи, Земля стала на полтора градуса по Цельсию теплее! Это может показаться небольшой величиной, но ученые-климатологи говорят, что если мы не остановимся, то уже в 2030-х годах достигнем опасного уровня в полтора градуса. И это только начало!
Представьте себе, что каждый раз, когда температура повышается на один градус, количество экстремальных погодных явлений удваивается! Если мы допустим, что глобальное потепление достигнет двух градусов, то количество ураганов, наводнений, засух и других катастрофических событий удвоится. А если температура поднимется еще на один градус, то количество экстремальных явлений увеличится в четыре раза!
Это не просто цифры, это реальность, которая уже начинает сказываться на нашей планете. Мы видим все больше и больше стихийных бедствий, которые уносят жизни людей, разрушают дома и инфраструктуру. И если мы не примем меры сейчас, то будущее нашей планеты будет еще более ужасным.