2024 — год экстремальных погодных условий: от жары до холода, от пожара до наводнений

Однако, это еще не все. 2024 год будет вторым годом очередного цикла Эль-Ниньо, который обычно сопровождается еще более экстремальными погодными условиями. Это может привести к засухам в регионах, где раньше было достаточно осадков, и наоборот, к наводнениям в местах, где их раньше не было. Такие изменения погоды будут иметь серьезные последствия для сельского хозяйства и экономики в целом.