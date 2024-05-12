В Уфе решили отложить традиционные отключения горячей воды из-за затянувшихся холодов

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
С началом новой рабочей недели, с 13 мая, в Башкирии планируется начать подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. ООО «БашРТС» объявило на своем сайте о старте летней ремонтной кампании.
— Для устранения «протечек», при их обнаружении, необходимо оперативно раскопать участок и произвести ремонтные работы. После ремонта необходимо повторно провести гидравлические испытания, и лишь убедившись, что все неполадки устранены, можно приступить к восстановлению благоустройства, — отметили в компании.
Согласно графику отключения горячей воды, с 13 мая отключения начнутся в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае и Сибае, с 20 мая — в Нефтекамске и Благовещенске, с 27 мая — в Агидели и селе Энергетик.
Жители Башкирии забили тревогу и стали писать комментарии к постам главы республики Радия Хабирова.
Впрочем, такие ответы администрации районов едва ли успокоили комментаторов:
— Понимаем ваши переживания об отключении горячего водоснабжения. Отключение плановое, отопительные системы готовят к новому отопительному сезону, переноса отключения не планируют. Попросим сотрудников максимально сократить сроки работ.
Как уточняет Ufa1 со ссылкой на МинЖКХ РБ, «БашРТС» все-таки решили перенести начало испытаний с 13 мая на более поздние даты, «когда температура поднимется до среднемайских значений». Отметим, что согласно прогнозам Башгидрометцентра, в целом по республике в мае среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы +13°С.