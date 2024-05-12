В Уфе решили отложить традиционные отключения горячей воды из-за затянувшихся холодов

— Для устранения «протечек», при их обнаружении, необходимо оперативно раскопать участок и произвести ремонтные работы. После ремонта необходимо повторно провести гидравлические испытания, и лишь убедившись, что все неполадки устранены, можно приступить к восстановлению благоустройства, — отметили в компании.