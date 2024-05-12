mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

В Уфе решили отложить традиционные отключения горячей воды из-за холодной погоды

В Уфе решили отложить традиционные отключения горячей воды из-за затянувшихся холодов

12 мая 2024, 07:15
Фото: 1MI

В Уфе решили отложить традиционные отключения горячей воды из-за холодной погоды

В Башкирии разгораются страсти вокруг испытания тепловых сетей, в рамках которых в течение ближайших дней должны начаться отключения горячей воды.

С началом новой рабочей недели, с 13 мая, в Башкирии планируется начать подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. ООО «БашРТС» объявило на своем сайте о старте летней ремонтной кампании.

— Для устранения «протечек», при их обнаружении, необходимо оперативно раскопать участок и произвести ремонтные работы. После ремонта необходимо повторно провести гидравлические испытания, и лишь убедившись, что все неполадки устранены, можно приступить к восстановлению благоустройства, — отметили в компании.

Согласно графику отключения горячей воды, с 13 мая отключения начнутся в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае и Сибае, с 20 мая — в Нефтекамске и Благовещенске, с 27 мая — в Агидели и селе Энергетик.

Жители Башкирии забили тревогу и стали писать комментарии к постам главы республики Радия Хабирова.

Впрочем, такие ответы администрации районов едва ли успокоили комментаторов:

— Понимаем ваши переживания об отключении горячего водоснабжения. Отключение плановое, отопительные системы готовят к новому отопительному сезону, переноса отключения не планируют. Попросим сотрудников максимально сократить сроки работ.

Как уточняет Ufa1 со ссылкой на МинЖКХ РБ, «БашРТС» все-таки решили перенести начало испытаний с 13 мая на более поздние даты, «когда температура поднимется до среднемайских значений». Отметим, что согласно прогнозам Башгидрометцентра, в целом по республике в мае среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы +13°С.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Озеленение к 450-летию: власти Уфы прокомментировали спил деревьев в центре города
Сегодня, 04:29
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с правами семьи из Башкирии, оставшейся без дома
Сегодня, 04:56
«Настоящий мор»: названы причины массовой гибели пчел в Башкирии в этом году
Сегодня, 09:17
Стало известно, сколько алкоголя в среднем выпивают жители Башкирии
Сегодня, 09:49
В Белгороде после обстрела обрушился подъезд жилого дома: главное
Сегодня, 11:09
"