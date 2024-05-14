Грязными танцами жителя Башкирии заинтересовалась полиция

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Треш-блогер Димчик из Стерлитамака на своих трансляциях танцует в женском белье за деньги от зрителей. Об этом сообщили в правоохранительные органы — проводится проверка.
Мужчина, известный в соцсетях как Димчик, начал свою блогерскую карьеру несколько лет назад. Основной контент — песни и танцы в неоднозначных образах: на видео мужчину часто можно увидеть в женской одежде и необычных аксессуарах.
По информации тг-канала, мужчина из-за своего контента в соцсетях не может устроиться на другую работу, а также заявляет, что его видео не несут цели пропагандировать ЛГБТ*.
Напомним, ранее в Башкирии задержали блогера Рустама Абсалямова. Мужчина, предположительно находившийся на тот момент в состоянии опьянения, в ходе онлайн-трансляции в негативном ключе высказался о скорбящих по жертвам теракта в Крокус Сити Холл.
*признана экстремистской организацией в РФ