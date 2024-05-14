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Published Сегодня, 06:02

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Треш-стример из Башкирии танцует в женском белье

Грязными танцами жителя Башкирии заинтересовалась полиция

14 мая 2024, 06:02
Фото: Дима Тимофеев/ VK.com

Треш-стример из Башкирии танцует в женском белье

Треш-блогера Димчика, получившего известность за видео с песнями и танцами в женском нижнем белье, проверят на пропаганду ЛГБТ*, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Треш-блогер Димчик из Стерлитамака на своих трансляциях танцует в женском белье за деньги от зрителей. Об этом сообщили в правоохранительные органы — проводится проверка.

Фото: Дима Тимофеев/ VK.com

Мужчина, известный в соцсетях как Димчик, начал свою блогерскую карьеру несколько лет назад. Основной контент — песни и танцы в неоднозначных образах: на видео мужчину часто можно увидеть в женской одежде и необычных аксессуарах.

По информации тг-канала, мужчина из-за своего контента в соцсетях не может устроиться на другую работу, а также заявляет, что его видео не несут цели пропагандировать ЛГБТ*.

Напомним, ранее в Башкирии задержали блогера Рустама Абсалямова. Мужчина, предположительно находившийся на тот момент в состоянии опьянения, в ходе онлайн-трансляции в негативном ключе высказался о скорбящих по жертвам теракта в Крокус Сити Холл.

*признана экстремистской организацией в РФ

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