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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:47

Треш-стримера из Башкирии задержали за оправдание терроризма

Блогера из Башкирии задержали за разжигание розни

27 марта 2024, 08:44

Треш-стримера из Башкирии задержали за оправдание терроризма

Во время трансляции житель Стерлитамака негативно высказался о трауре по погибшим в «Крокус Сити Холле».

Блогера Рустама Абсалямова задержали силовики после его высказывания против скорбящих по жертвам московского теракта. Об этом Mkset сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Во время последней трансляции блогер, будучи явно нетрезвым, утверждал, что траур по погибшим в «Крокус Сити Холле» касается только Москвы — «отдельного государства». Вскоре вырезку со стрима стали распространять в телеграм-каналах.

«Траур только у вас в Москве»: стример из Башкирии сделал резкое заявление о трагедии
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«"Траур в стране», кто написал? Это в вашей стране траур. У нас в Башкирии траура нет. У вас отдельное государство, Москва», — сказал стример, сидя в футболке с флагом Палестины.

К подобным выходкам аудитория блогера уже привыкла: большая часть контента Абсалямова и состоит из подобных пьяных выходок.

«В сети „Интернет“ активно распространяется информация с видеозаписями лица, оправдывающего террористическую деятельность и совершившего действия, направленные на возбуждение межнациональной розни. Правоохранительными органами проводится проверка в отношении треш-стримера, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил собеседник издания.
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