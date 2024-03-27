Блогера из Башкирии задержали за разжигание розни

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Блогера Рустама Абсалямова задержали силовики после его высказывания против скорбящих по жертвам московского теракта. Об этом Mkset сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
Во время последней трансляции блогер, будучи явно нетрезвым, утверждал, что траур по погибшим в «Крокус Сити Холле» касается только Москвы — «отдельного государства». Вскоре вырезку со стрима стали распространять в телеграм-каналах.
«"Траур в стране», кто написал? Это в вашей стране траур. У нас в Башкирии траура нет. У вас отдельное государство, Москва», — сказал стример, сидя в футболке с флагом Палестины.
К подобным выходкам аудитория блогера уже привыкла: большая часть контента Абсалямова и состоит из подобных пьяных выходок.
«В сети „Интернет“ активно распространяется информация с видеозаписями лица, оправдывающего террористическую деятельность и совершившего действия, направленные на возбуждение межнациональной розни. Правоохранительными органами проводится проверка в отношении треш-стримера, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил собеседник издания.