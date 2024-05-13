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В Уфе вскрыли бордели с секс-рабынями

В Уфе вскрыли бордели с секс-рабынями

13 мая 2024, 11:38

В Уфе вскрыли бордели с секс-рабынями

Четыре салона интимных услуг, находившиеся в разных точках города, работали на протяжении нескольких месяцев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

На территории Уфы на протяжении нескольких месяцев действовала сеть салонов по оказанию интим-услуг. В числе сотрудниц были двое несовершеннолетние, одну из которых насильно заставляли заниматься проституцией.

Как установлено следствием, созданное обвиняемым преступное сообщество действовало в городе в период с февраля 2022 года по апрель 2023 года. По данным прокуратуры, в него входили более 20 человек.

В последующем, когда несовершеннолетние девушки прекратили занятия проституцией, мужчина применил к одной из них насилие, и демонстрируя нож, потребовал продолжить.

По данным пресс-службы СК, в преступное сообщество входили 21 человек. Расследованием дела сети борделей занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, также с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних), ч. 2 и 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, также с угрозой применения насилия), ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

Как сообщает региональная прокуратура, шесть человек из числа обвиняемых вину не признали, остальные признали частично.

Напомним, ранее жительница Башкирии похитила подругу и принудила ее заниматься проституцией. Женщину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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