В Уфе вскрыли бордели с секс-рабынями

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
На территории Уфы на протяжении нескольких месяцев действовала сеть салонов по оказанию интим-услуг. В числе сотрудниц были двое несовершеннолетние, одну из которых насильно заставляли заниматься проституцией.
Как установлено следствием, созданное обвиняемым преступное сообщество действовало в городе в период с февраля 2022 года по апрель 2023 года. По данным прокуратуры, в него входили более 20 человек.
В последующем, когда несовершеннолетние девушки прекратили занятия проституцией, мужчина применил к одной из них насилие, и демонстрируя нож, потребовал продолжить.
По данным пресс-службы СК, в преступное сообщество входили 21 человек. Расследованием дела сети борделей занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, также с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних), ч. 2 и 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, также с угрозой применения насилия), ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).
Как сообщает региональная прокуратура, шесть человек из числа обвиняемых вину не признали, остальные признали частично.
Напомним, ранее жительница Башкирии похитила подругу и принудила ее заниматься проституцией. Женщину приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.