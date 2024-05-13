В Уфе вскрыли бордели с секс-рабынями

По данным пресс-службы СК, в преступное сообщество входили 21 человек. Расследованием дела сети борделей занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, также с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних), ч. 2 и 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, также с угрозой применения насилия), ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).