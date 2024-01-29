Административка и лишение прав: блогер, устроивший дрифт в Уфе, высказался о ситуации

Как пояснил блогер, он не сумел справится с управлением при выполнении опасных маневров на своей BMW, в результате чего влетел в металлическую ограду. Он подчеркнул, что элитную иномарку приобрел всего несколько месяцев назад, и очень боялся попасть на ней в ДТП.