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Известна личность уфимца, устроившего дрифт с фейерверками в центре города

Административка и лишение прав: блогер, устроивший дрифт в Уфе, высказался о ситуации

29 января 2024, 08:47
Фото: 1MI

Известна личность уфимца, устроившего дрифт с фейерверками в центре города

Мужчина за рулем новой BMW не справился с управлением и врезался в ограду на улице Карла Маркса в Уфе.

Одним из участников дрифта с фейерверками по улице Карла Маркса оказался блогер и бизнес-коуч Азамат Талхин. Мужчина выложил на своей странице в соцсетях видео с извинениями.

Как пояснил блогер, он не сумел справится с управлением при выполнении опасных маневров на своей BMW, в результате чего влетел в металлическую ограду. Он подчеркнул, что элитную иномарку приобрел всего несколько месяцев назад, и очень боялся попасть на ней в ДТП.

— Я купил эту машину три месяца назад, больше всего я боялся въехать куда-нибудь. И это случилось. Я думал, что за три месяца я обуздал эти силы и научился, но оказалось, что это не так, я не удержал эту машину, и вот это всё случилось. Гаишники приехали очень быстро, машину увезли, меня ждут административка и лишение прав, — рассказывает блогер.

Мужчина признался, что очень расстроен случившимся и не знает, удастся ли восстановить пострадавшее в результате аварии авто.

— Я очень сильно расстроился. Ко мне подбежал друг, чтобы успокоить. Я остался жив и здоров. Это самое главное, — написал Халтин.

Напомним, ранее об инциденте высказался мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

#Общество#Азамат Нухов
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