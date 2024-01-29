Административка и лишение прав: блогер, устроивший дрифт в Уфе, высказался о ситуации

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Одним из участников дрифта с фейерверками по улице Карла Маркса оказался блогер и бизнес-коуч Азамат Талхин. Мужчина выложил на своей странице в соцсетях видео с извинениями.
Как пояснил блогер, он не сумел справится с управлением при выполнении опасных маневров на своей BMW, в результате чего влетел в металлическую ограду. Он подчеркнул, что элитную иномарку приобрел всего несколько месяцев назад, и очень боялся попасть на ней в ДТП.
— Я купил эту машину три месяца назад, больше всего я боялся въехать куда-нибудь. И это случилось. Я думал, что за три месяца я обуздал эти силы и научился, но оказалось, что это не так, я не удержал эту машину, и вот это всё случилось. Гаишники приехали очень быстро, машину увезли, меня ждут административка и лишение прав, — рассказывает блогер.
Мужчина признался, что очень расстроен случившимся и не знает, удастся ли восстановить пострадавшее в результате аварии авто.
— Я очень сильно расстроился. Ко мне подбежал друг, чтобы успокоить. Я остался жив и здоров. Это самое главное, — написал Халтин.
Напомним, ранее об инциденте высказался мэр Уфы Ратмир Мавлиев.