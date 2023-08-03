Ещё одного блогера из Башкирии вызвали в налоговую

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Блогер из Уфы Рома Жук, известный своими юмористическими скетчами, побывал сегодня в налоговой, о чем почти сразу же со своими подписчиками в соцсетях. На кадрах видео, он выходит из здания центрального городского ФНС, поясняя, что беседа, на которую его вызвали, пройдет в другом филиале налоговой — по месту его прописки.
— Я в центре, а меня вызвали по месту прописки в другом районе. Поеду туда чуть-чуть попозже, — рассказывает блогер подписчикам.
Напомним, ранее в налоговой уже побывали несколько известных блогеров из Башкирии. В частности, в ФНС уже вызывали Айдара Калимуллина, снимающего добрые ролики о жизни в селе, а также Миляушу Шайхелислямову, известную по образу «башкирской домохозяйки». Примечательно, что последняя после визита в налоговую кардинально сменила свой имидж.