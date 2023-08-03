Ещё одного блогера из Башкирии вызвали в налоговую

Блогер из Уфы Рома Жук, известный своими юмористическими скетчами, побывал сегодня в налоговой, о чем почти сразу же со своими подписчиками в соцсетях. На кадрах видео, он выходит из здания центрального городского ФНС, поясняя, что беседа, на которую его вызвали, пройдет в другом филиале налоговой — по месту его прописки.