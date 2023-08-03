mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Изображение материала

Ещё одного блогера из Башкирии вызвали в налоговую

3 августа 2023, 13:13
Фото: 1MI

Блогера из Башкирии Рому Жука вызвали в налоговую инспекцию

О своем визите к налоговикам блогер рассказал в соцсетях

Блогер из Уфы Рома Жук, известный своими юмористическими скетчами, побывал сегодня в налоговой, о чем почти сразу же со своими подписчиками в соцсетях. На кадрах видео, он выходит из здания центрального городского ФНС, поясняя, что беседа, на которую его вызвали, пройдет в другом филиале налоговой — по месту его прописки.

— Я в центре, а меня вызвали по месту прописки в другом районе. Поеду туда чуть-чуть попозже, — рассказывает блогер подписчикам.

Напомним, ранее в налоговой уже побывали несколько известных блогеров из Башкирии. В частности, в ФНС уже вызывали Айдара Калимуллина, снимающего добрые ролики о жизни в селе, а также Миляушу Шайхелислямову, известную по образу «башкирской домохозяйки». Примечательно, что последняя после визита в налоговую кардинально сменила свой имидж.

#Общество#Город#Новости Башкирии#Новости Уфы#Налогообложение#Налоговая служба#Налоги#Блогер#Азамат Нухов
Подпишитесь
«Беззаконие и бездействие»: жители деревни в Башкирии уже 100 лет живут без дороги
Сегодня, 12:08
«Он как Салават Юлаев»: брат дезертира с гранатой из Уфы объяснил его поступок
Сегодня, 11:19
Радий Хабиров озвучил новое решение по строительству мечети Ар-Рахим в Уфе
Сегодня, 10:53
В Уфе снесли входную арку сада им. Аксакова
Сегодня, 09:44
Самолёт из Уфы сняли с рейса из-за повреждения двигателя
Сегодня, 08:30
Грибное место: рассказываем, где в Башкирии лучше всего собирать грибы
Вчера, 05:03