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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении треш-блогера из Омска

Сегодня, 06:55
Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении треш-блогера из Омска. Причиной стали ролики, в которых женщина издевалась над ребёнком.

В найденных в сети роликах видно, что стрим ведёт женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения. При этом в кадре находится ребёнок, пишет газета “Известия”.

В пресс-релизе следкома говорится, что ранее в сети были найдены видео, в которых женщина поила этого ребёнка алкоголем и издевалась над ним. В ведомстве сообщили, что органы опеки, обязанные пресекать подобное, бездействовали.

Отмечается, что исполнение поручения главы СК РФ и расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

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