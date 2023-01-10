Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении треш-блогера из Омска

В найденных в сети роликах видно, что стрим ведёт женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения. При этом в кадре находится ребёнок, пишет газета “Известия”.
В пресс-релизе следкома говорится, что ранее в сети были найдены видео, в которых женщина поила этого ребёнка алкоголем и издевалась над ним. В ведомстве сообщили, что органы опеки, обязанные пресекать подобное, бездействовали.
Отмечается, что исполнение поручения главы СК РФ и расследование уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.