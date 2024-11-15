mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Сотрудники полиции

Выбрать дату
2024
Уфимец разнёс автосалон
15 ноября, 09:51
В Уфе полицейский убедил пенсионерку передать ему 15 млн рублей
22 мая, 13:50
Грязными танцами жителя Башкирии заинтересовалась полиция
Треш-блогера Димчика, получившего известность за видео с песнями и танцами в женском нижнем белье, проверят на пропаганду ЛГБТ*, сообщает Telegram-канал Mash Batash.
14 мая, 06:02
Обиравший своих подчиненных полицейский из Уфы получил тюремный срок
20 марта, 12:15
2023
Полицейские в Уфе требовали взятку 100 тысяч, но получили 10 лет строгого режима
4 декабря 2023, 10:04
Школьник напал с топором на полицейского в Башкирии
Таким методом мальчик попытался защитить своего отца.
12 октября 2023, 08:53

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика