В Башкирии организация школьного питания на особом контроле

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Глава республики Башкортостан Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях отметил, что опыт организации школьного питания в Башкирии не раз признавали лучшей практикой в стране. Однако, сегодня необходимо сохранять бдительность, так как это — вопрос крайней важности.
«Для повышения эффективности мы создали Управление социального питания, подчиненное Минторгу республики. Его обязанности включают проверку организации питания в школах, детских садах, больницах, в том числе внеплановые проверки по жалобам жителей, » — рассказал Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, такого рода проверки хоть и показывают, что проблемы в городах всё еще существуют, но динамика улучшения очень хорошая. Так, за год количество случаев, когда повара нарушали технологию приготовления блюд, значительно сократилось.
Кроме того, в Башкирии сегодня работает Испытательный центр, он функционирует как аккредитованная лаборатория, где проводятся исследования сырья и готовых блюд. Таким образом с начала года было проанализировано 1 087 образцов из столовых социальных учреждений.
— Мы осведомлены о наличии жалоб. Некоторые из них связаны с недостатками конкретных исполнителей, организаторов питания или работников пищеблоков. В других случаях мы не угадываем с предпочтениями ребенка, так как это индивидуально. Важно, что все эти проблемы являются единичными, а не системными, — отметил Радий Хабиров.
Напомним, одной из самых громких историй массового отравления за последние месяцы стал случай в Стерлитамаке. В коррекционной школе №25 многие учащиеся почувствовали себя плохо, жаловались на боли в животе и тошноту. Причиной недомоганий стала инфекция, которой дети заразились как раз через питание. Еще один серьезный случай произошёл в прошлом году, когда едой отравились ученики уфимского колледжа. Учащиеся утверждали, что видели в своих тарелках живых личинок и мух.