mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:00

Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

В Башкирии за качеством школьных обедов следит Управление социального питания

В Башкирии организация школьного питания на особом контроле

2 мая 2024, 06:00

В Башкирии за качеством школьных обедов следит Управление социального питания

Радий Хабиров рассказал о жалобах жителей республики на еду в столовых бюджетных учреждений.

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях отметил, что опыт организации школьного питания в Башкирии не раз признавали лучшей практикой в стране. Однако, сегодня необходимо сохранять бдительность, так как это — вопрос крайней важности.

«Для повышения эффективности мы создали Управление социального питания, подчиненное Минторгу республики. Его обязанности включают проверку организации питания в школах, детских садах, больницах, в том числе внеплановые проверки по жалобам жителей, » — рассказал Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, такого рода проверки хоть и показывают, что проблемы в городах всё еще существуют, но динамика улучшения очень хорошая. Так, за год количество случаев, когда повара нарушали технологию приготовления блюд, значительно сократилось.

В Уфе появится биолаборатория для работы с опасными и неизвестными инфекциями
Узнать подробнее

Кроме того, в Башкирии сегодня работает Испытательный центр, он функционирует как аккредитованная лаборатория, где проводятся исследования сырья и готовых блюд. Таким образом с начала года было проанализировано 1 087 образцов из столовых социальных учреждений.

— Мы осведомлены о наличии жалоб. Некоторые из них связаны с недостатками конкретных исполнителей, организаторов питания или работников пищеблоков. В других случаях мы не угадываем с предпочтениями ребенка, так как это индивидуально. Важно, что все эти проблемы являются единичными, а не системными, — отметил Радий Хабиров.

Напомним, одной из самых громких историй массового отравления за последние месяцы стал случай в Стерлитамаке. В коррекционной школе №25 многие учащиеся почувствовали себя плохо, жаловались на боли в животе и тошноту. Причиной недомоганий стала инфекция, которой дети заразились как раз через питание. Еще один серьезный случай произошёл в прошлом году, когда едой отравились ученики уфимского колледжа. Учащиеся утверждали, что видели в своих тарелках живых личинок и мух.

Читайте также:
В Уфе изменились цены на питание школьниковИзвестно, какие школы Башкирии в 2024 году ждет капитальный ремонт
#Инна Горина#Общество#Уфа#Новости Башкирии
Подпишитесь
Ударил бутылкой ребенка: что известно о прошлом юноши, зарезавшего мужчину в Уфе
Сегодня, 08:46
Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes
Сегодня, 08:32
Водитель перевернул автомобиль и сбежал с места ДТП в Уфе
Сегодня, 07:18
Чиновниками Уфы из-за ₽600000 заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:27
В Уфе на два дня перекроют важную дорогу
Сегодня, 06:14
Заводу «Москвич» не грозит банкротство
Сегодня, 06:57
"