В Башкирии организация школьного питания на особом контроле

Напомним, одной из самых громких историй массового отравления за последние месяцы стал случай в Стерлитамаке. В коррекционной школе №25 многие учащиеся почувствовали себя плохо, жаловались на боли в животе и тошноту. Причиной недомоганий стала инфекция, которой дети заразились как раз через питание. Еще один серьезный случай произошёл в прошлом году, когда едой отравились ученики уфимского колледжа. Учащиеся утверждали, что видели в своих тарелках живых личинок и мух.