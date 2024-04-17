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Published Сегодня, 06:06

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Updated Сегодня, 06:09

В Уфе появится биолаборатория для работы с опасными и неизвестными инфекциями

В Уфе появится биолаборатория для работы с опасными и неизвестными инфекциями

17 апреля 2024, 06:06
Фото: FreePik
В Уфе собираются построить лабораторию для изучения опасных и неизвестных инфекций. Об этом сообщил и. о. главы Минстроя республики Артем Ковшов.

Возводить объект планируют на улице Шафиева. На участке предстоит построить здание с несущим монолитным каркасом, в котором расположатся все виды микробиологических лабораторий. В корпусе будут предусмотрены грузовые и пассажирские лифты.

Фото: Артем Васильевич Ковшов/Telegram

Предполагается, что лаборатория сможет оперативно расшифровывать инфекции в течение суток.

«Объект у меня на личном контроле. В апреле планируем получить проект с экспертизы и четвертом квартале приступить к строительно-монтажным работам», — рассказал Ковшов.

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#Общество#Наука#Уфа#Строительство#Новости Башкирии
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