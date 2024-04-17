В Уфе появится биолаборатория для работы с опасными и неизвестными инфекциями

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Возводить объект планируют на улице Шафиева. На участке предстоит построить здание с несущим монолитным каркасом, в котором расположатся все виды микробиологических лабораторий. В корпусе будут предусмотрены грузовые и пассажирские лифты.
Предполагается, что лаборатория сможет оперативно расшифровывать инфекции в течение суток.
«Объект у меня на личном контроле. В апреле планируем получить проект с экспертизы и четвертом квартале приступить к строительно-монтажным работам», — рассказал Ковшов.