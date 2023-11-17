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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Массовое отравление учеников произошло в уфимском колледже

Ученики колледжа в Уфе массово отравились едой с личинками

17 ноября 2023, 10:31
Фото: 1MI

Массовое отравление учеников произошло в уфимском колледже

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По информации тг-канала Mash Batash, массовое отравление произошло в интернате при музыкальном колледже в Уфе. Проживающие там подростки стали жаловаться на недомогание: тошноту и боли в желудке. В связи с этим в образовательном учреждении начата проверка.

Отмечается, что по словам родителей учащихся, в тарелках их дети якобы видели личинок насекомых и мух.

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В руководстве колледжа Mkset заявили, что «ситуация спокойная». В учебном заведении ведется эпидемиологическое расследование, причина отравления пока неизвестна.

Как сообщили Mkset в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ, было начато эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока. Деятельность пищеблока была временна приостановлена до выяснения всех обстоятельств.

«Угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее массовое отравление детей произошло в развлекательном центре в Уфе. Всего кишечной инфекцией заразились 15 детей. Кроме того, норовирус был обнаружен у одного из сотрудников игровой комнаты, после чего детский центр был закрыт.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Роспотребнадзор#Отравление#Новости Башкирии#Колледжи#Азамат Нухов
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