Ученики колледжа в Уфе массово отравились едой с личинками

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
По информации тг-канала Mash Batash, массовое отравление произошло в интернате при музыкальном колледже в Уфе. Проживающие там подростки стали жаловаться на недомогание: тошноту и боли в желудке. В связи с этим в образовательном учреждении начата проверка.
Отмечается, что по словам родителей учащихся, в тарелках их дети якобы видели личинок насекомых и мух.
В руководстве колледжа Mkset заявили, что «ситуация спокойная». В учебном заведении ведется эпидемиологическое расследование, причина отравления пока неизвестна.
Как сообщили Mkset в пресс-службе Роспотребнадзора по РБ, было начато эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока. Деятельность пищеблока была временна приостановлена до выяснения всех обстоятельств.
«Угрозы распространения инфекции нет. Эпидемиологическое расследование продолжается», — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее массовое отравление детей произошло в развлекательном центре в Уфе. Всего кишечной инфекцией заразились 15 детей. Кроме того, норовирус был обнаружен у одного из сотрудников игровой комнаты, после чего детский центр был закрыт.