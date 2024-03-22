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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Власти Уфы будут больше тратить на школьное питание

В Уфе изменились цены на питание школьников

22 марта 2024, 13:29
Фото: 1MI

Власти Уфы будут больше тратить на школьное питание

С начала 2024 года в Уфе стоимость бесплатного сбалансированного горячего питания школьников выросла. Такой документ приняли власти города, а подписал — мэр Ратмир Мавлиев.

Так, на завтрак одного ученика начальной школы будут тратить 69,5 рубля вместо 64,44 рубля, обеды — 78 рубля вместо 72,54 рубля. Ценники на полдники не изменились и сохранились на уровне 45 рублей. На питание более взрослых детей выделяют 60, 70 и 45 рублей соответственно.

На доплаты из казны Уфы для организации бесплатного питания младшеклассников дают 70 копеек за завтрак и 78 копеек за обед на одного ученика. Затраты на учеников средних и старших классов не выросли.

При полном или частичном перевода детей на удаленку или карантин экономию будут использовать для «обеспечения повышения качества и наполнения предоставляемого рациона питания. Для школ-интернатов стоимость бесплатного пятиразового питания достигнет 330 рублей.

Выбирать школьное питание и форму
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#Общество#Уфа#Школьное питание#Ратмир Мавлиев#Марина Шорина
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