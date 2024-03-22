В Уфе изменились цены на питание школьников

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Так, на завтрак одного ученика начальной школы будут тратить 69,5 рубля вместо 64,44 рубля, обеды — 78 рубля вместо 72,54 рубля. Ценники на полдники не изменились и сохранились на уровне 45 рублей. На питание более взрослых детей выделяют 60, 70 и 45 рублей соответственно.
На доплаты из казны Уфы для организации бесплатного питания младшеклассников дают 70 копеек за завтрак и 78 копеек за обед на одного ученика. Затраты на учеников средних и старших классов не выросли.
При полном или частичном перевода детей на удаленку или карантин экономию будут использовать для «обеспечения повышения качества и наполнения предоставляемого рациона питания. Для школ-интернатов стоимость бесплатного пятиразового питания достигнет 330 рублей.