В Уфе изменились цены на питание школьников

Так, на завтрак одного ученика начальной школы будут тратить 69,5 рубля вместо 64,44 рубля, обеды — 78 рубля вместо 72,54 рубля. Ценники на полдники не изменились и сохранились на уровне 45 рублей. На питание более взрослых детей выделяют 60, 70 и 45 рублей соответственно.