В Башкирии стала известна причина массового отравления в стерлитамакской школе

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
В ведомстве после завершения эпидемиологических проверок в стерлитамакской школе №25 установили причину плохого самочувствия у многих учащихся этого заведения.
Источником инфекции был работник пищевого блока учебного заведения, — завили в Роспотребнадзоре.
Напомним, накануне ученики коррекционной школы в Стерлитамаке массово обратились за медицинской помощью. По данным ведомства, на данный момент угрозы распространения инфекции нет.