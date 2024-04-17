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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

В Башкирии завершили проверку по делу массового заражения инфекцией школьников

В Башкирии стала известна причина массового отравления в стерлитамакской школе

17 апреля 2024, 04:56
Фото: 1MI

В Башкирии завершили проверку по делу массового заражения инфекцией школьников

Роспотребнадзор огласил результаты.

В ведомстве после завершения эпидемиологических проверок в стерлитамакской школе №25 установили причину плохого самочувствия у многих учащихся этого заведения.

Источником инфекции был работник пищевого блока учебного заведения, — завили в Роспотребнадзоре.

Напомним, накануне ученики коррекционной школы в Стерлитамаке массово обратились за медицинской помощью. По данным ведомства, на данный момент угрозы распространения инфекции нет.

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#Инна Горина#Уфа#Новости Башкирии
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