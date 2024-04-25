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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Машина сгорела из-за взрыва газа в Уфе

25 апреля 2024, 10:15
Как сообщают очевидцы происшествия возле завода в районе Шакши, владелец легковушки возил с собой газовый баллон.

По уфимскому сегменту соцсетей расходится видео последствий взрыва в автомобиле «Шкода». Машина вспыхнула рядом с машиностроительным заводом в районе Шакши в Уфе.

Автор ролика утверждает, что владелец иномарки перевозил в автомобиле газовый баллон. И именно это стало причиной взрыва машины: емкость нагрелась на солнце, газ вспыхнул.

Как сообщили mkset в пресс-службе регионального МЧС, силы ведомства на тушение автомобиля не привлекались. Официальных данных о наличии пострадавших к этому моменту нет.

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#Юлия Литвиненко#Происшествия#Видео#Пожар#Взрыв#Газ
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