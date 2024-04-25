Машина сгорела из-за взрыва газа в Уфе

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По уфимскому сегменту соцсетей расходится видео последствий взрыва в автомобиле «Шкода». Машина вспыхнула рядом с машиностроительным заводом в районе Шакши в Уфе.
Автор ролика утверждает, что владелец иномарки перевозил в автомобиле газовый баллон. И именно это стало причиной взрыва машины: емкость нагрелась на солнце, газ вспыхнул.
Как сообщили mkset в пресс-службе регионального МЧС, силы ведомства на тушение автомобиля не привлекались. Официальных данных о наличии пострадавших к этому моменту нет.