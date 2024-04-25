Житель Башкирии жестоко зарезал жену с инвалидностью

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Как утверждает следствие, в мае минувшего года подсудимый будучи пьяным нанес женщине удар ножом в грудь. Известно, что погибшая находилась в беспомощном состоянии и страдала от инвалидности. Передвигалась она исключительно в кресле-коляске.
Свою вину мужчина признал. Было установлено, что преступление убийца совершил из-за личной неприязни.
«Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.