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Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Житель Башкирии жестоко зарезал жену с инвалидностью

Житель Башкирии жестоко зарезал жену с инвалидностью

25 апреля 2024, 05:02
Фото: PxHere
В Башкирии 47-летнего мужчину из Кушнаренковского района будут судить за убийство своей бывшей супруги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как утверждает следствие, в мае минувшего года подсудимый будучи пьяным нанес женщине удар ножом в грудь. Известно, что погибшая находилась в беспомощном состоянии и страдала от инвалидности. Передвигалась она исключительно в кресле-коляске.

Свою вину мужчина признал. Было установлено, что преступление убийца совершил из-за личной неприязни.

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«Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Башкортостан для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии
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